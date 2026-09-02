IMSS impulsa estrategia de Hospital Seguro 

Como parte del Programa Hospital Seguro, en cuatro hospitales de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha una jornada de capacitación especializada para su personal.

La estrategia busca garantizar la continuidad de los servicios médicos y proteger la seguridad de pacientes, trabajadores y visitantes.

Por lo anterior, el Seguro Social proyecta cubrir inicialmente al menos el 25 % de sus establecimientos de salud mediante talleres regionales y posteriormente extender la capacitación a siete regiones adicionales del país, al priorizar aquellas con mayor exposición a riesgos.

Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, inauguró la capacitación que se realizó los días 1 y 2 de septiembre en las oficinas centrales del Instituto.

Los equipos multidisciplinarios representaron a las siguientes unidades médicas:

- Hospital General y Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza

- Hospital General de Zona (HGZ) No. 30

- HGZ No. 2-A “Francisco del Paso y Troncoso”.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez Echeverría, jefe de Área Médica adscrito a la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, destacó que el Programa Hospital Seguro aplica un modelo de evaluación reconocido internacionalmente mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria.

Añadió que se trata de una iniciativa desarrollada por el IMSS y compartida internacionalmente a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“La seguridad para la vida de las personas en los establecimientos de salud no es negociable. Es una instrucción que nos ha dado el maestro Zoé Robledo, nuestro director general, es una instrucción de muy alto nivel que no podemos soslayar. Todas estas intervenciones tienen que ir dirigidas a reducir ese riesgo de desastres”, indicó Sánchez Echeverría.