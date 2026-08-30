Más de la mitad de los adultos jóvenes presenta aterosclerosis silente

Más de la mitad de los adultos jóvenes aparentemente sanos y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular presenta aterosclerosis silente, una afección responsable de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, según un nuevo estudio internacional en el que participó el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).

Así, la aterosclerosis comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas, según este estudio internacional dirigido por el doctor Borja Ibáñez, director científico del CNIC, cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), y por el doctor Henning Bundgaard, profesor de Cardiología en el Rigshospitalet de Copenhague (Dinamarca).

Los resultados, presentados en una sesión 'Hot Line' del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC 2026) y publicados en 'The New England Journal of Medicine', muestran que de los más de 16 mil participantes incluidos en el estudio, el 57.1 por ciento presentaba placas de aterosclerosis, a pesar de no haber desarrollado síntomas ni haber sido diagnosticados previamente de enfermedad cardiovascular.

La aterosclerosis es la principal causa de enfermedad cardiovascular y es responsable de la mayoría de los infartos de miocardio y los ictus. Cada año mueren cerca de 20 millones de personas por enfermedades cardiovasculares en todo el mundo y la mayoría de estas muertes se deben a la aterosclerosis. Sin embargo, la enfermedad puede permanecer silenciosa durante décadas mientras las placas de ateroma se desarrollan progresivamente en las arterias.

El estudio parte de una idea sencilla, pero revolucionaria: pasar del modelo actual, basado en estimar la probabilidad de enfermedad cardiovascular a partir de factores de riesgo tradicionales, como la tensión arterial, el colesterol y el tabaquismo, a un nuevo paradigma en el que la enfermedad se detecte directamente mediante técnicas de imagen antes de que produzca síntomas.

De este modo, las intervenciones preventivas y el tratamiento de los factores de riesgo podrían guiarse por la presencia real de aterosclerosis silente, y no solo por una estimación indirecta del riesgo.

Los datos proceden de la primera fase de REACT, uno de los mayores estudios realizados hasta la fecha para cartografiar la presencia de aterosclerosis silente a lo largo de la vida adulta.

En esta primera etapa se reclutaron a 16 mil 808 personas de entre 18 y 70 años, todas ellas sin antecedentes de enfermedad cardiovascular conocida. Cada participante fue evaluado mediante técnicas avanzadas de imagen para detectar placas de aterosclerosis en las arterias carótidas, femorales y coronarias.

Además, se analizaron factores de riesgo cardiovasculares, biomarcadores en sangre, muestras para estudios ómicos e imágenes de retina, generando una de las bases de datos más completas sobre aterosclerosis desarrolladas hasta la fecha.

Aterosclerosis afecta a 1 de cada 13 jóvenes

Los datos presentados ahora indican que la enfermedad está presente incluso en adultos muy jóvenes. Aproximadamente una de cada 13 personas de entre 18 y 29 años ya presentaba aterosclerosis en alguna arteria del cuerpo, proporción que aumentaba progresivamente con la edad hasta alcanzar 9 de cada 10 personas entre los 60 y los 70 años.

Además, la mayoría de las personas que tienen aterosclerosis en las arterias del corazón (coronarias) también la tienen en las arterias del cuello o de las piernas (carótidas o femorales). Esto es importante desde el punto de vista del cribado, ya que el estudio mediante ecografía de arterias carótidas y femorales es más fácil, rápido y no invasivo.

En nuestro paradigma, los ecógrafos portátiles, que pueden ser utilizados por cualquier profesional sanitario, se implantarán como estándar para el cribado de enfermedad cardiovascular desde etapas tempranas de la vida", Ibáñez.

Diferencias entre hombres y mujeres

El estudio también revela importantes diferencias entre hombres y mujeres. En los varones, la prevalencia aumentaba desde etapas más tempranas, con un perfil aterosclerótico entre cinco y diez años adelantado respecto al de las mujeres.

En ellas, el incremento más acusado se observó entre los 40 y los 60 años, un periodo que coincide en términos generales con la transición menopáusica. Estos hallazgos señalan la conveniencia de estudiar estrategias preventivas adaptadas al sexo y a la etapa vital.

En este sentido, el CNIC tiene abierta una línea de investigación paralela y complementaria dedicada al estudio de la enfermedad aterosclerótica en la mujer.

Una nueva forma de prevenir

Otro de los hallazgos más relevantes es que los métodos convencionales utilizados actualmente para estimar el riesgo cardiovascular (escalas de riesgo como el SCORE2) identifican únicamente a una pequeña proporción de las personas que ya presentan aterosclerosis silenciosa.

Para Ibáñez, estos resultados reflejan la necesidad de evolucionar hacia una nueva forma de prevenir la enfermedad cardiovascular. "Durante décadas hemos estimado el riesgo cardiovascular a partir de factores como la edad, la presión arterial o el colesterol. Este trabajo demuestra que ahora podemos ir un paso más allá y detectar directamente la enfermedad antes de que produzca un infarto o un ictus".

En su opinión, "la prevención cardiovascular del futuro debe ser más precisa y personalizada. Si identificamos la aterosclerosis en sus fases iniciales podremos intervenir antes, adaptar mejor los tratamientos y reducir la carga de enfermedad cardiovascular".

El profesor Bundgaard considera que los resultados representan una oportunidad única para transformar la prevención cardiovascular. "Hasta ahora, las decisiones preventivas se basaban en una estimación del riesgo, pero no sabíamos si la enfermedad ya estaba presente. REACT demuestra que la aterosclerosis puede detectarse décadas antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas y proporciona el atlas más completo de la evolución de esta enfermedad a lo largo de la vida adulta", apuntó.

El investigador añade que los resultados obtenidos constituyen la base científica necesaria para evaluar un nuevo modelo preventivo. "Identificar y tratar la aterosclerosis silente lo antes posible es fundamental para reducir la carga mundial de enfermedad cardiovascular. Nuestros resultados apoyan la realización de estudios prospectivos que evalúen si una estrategia preventiva guiada por técnicas de imagen, incluso utilizando ecografía portátil, puede mejorar los estándares actuales. Si se confirma, supondrá la incorporación de la medicina de precisión a la enfermedad cardiovascular más frecuente", finalizó.