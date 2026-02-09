Mito o realidad: ¿Es más saludable comer solo la clara del huevo? Esto dice la ciencia

El huevo es un alimento excepcional capaz de transformar la salud mediante proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales. Este ingrediente ofrece una densidad nutricional difícil de igualar, aunque a menudo se consume bajo mitos que limitan su potencial dentro de la dieta cotidiana.

Descartar los prejuicios permite comprender que el bienestar proviene de un consumo integral y sin miedos injustificados. Conocer la composición química de este alimento ayuda a dejar atrás la obsesión por separar sus componentes principales.

El huevo necesita ser consumido sin separar sus ingredientes. Canva

¿Es mejor comer solo la clara de huevo?



Desechar la yema implica perder una carga de nutrientes esenciales, pues ambas partes se complementan para nutrir al organismo de forma adecuada. En el centro amarillo se concentran vitaminas y minerales que la clara por sí sola no puede ofrecer.

Esto es lo que explica la Revista del Consumidor respecto al mito de consumir solo la cara de huevo:

Complemento ideal: La clara y la yema aportan beneficios distintos; al consumir solo una parte, se desperdicia el valor biológico total del alimento.

Tesoro en la yema: Esta zona aporta grasas saludables como la lecitina, además de hierro y vitaminas liposolubles A, B, D y E inexistentes en la parte blanca.

Evitar el desperdicio: Eliminar la sección amarilla reduce el potencial del desayuno y genera un desecho de alimento que carece de justificación nutricional.

Cada parte del huevo tiene nutrientes que el cuerpo necesita. Canva

¿Cuál es la forma más saludable de comer huevo?



La clave para un plato equilibrado reside en la técnica de cocción y en los alimentos que acompañan al huevo. El objetivo es alejarse de los excesos de grasa y acercarse a productos frescos que potencien sus efectos.

Así puede comer el huevo para aprovechar todos sus beneficios, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP):

Integración de vegetales : Preparar el huevo con nopales, ejotes, espinacas o champiñones aumenta el aporte de fibra y genera una mayor sensación de saciedad.

Métodos recomendados: Las opciones más saludables incluyen huevos hervidos, escalfados o guisados en salsas con poco aceite, evitando las frituras sumergidas.

Riesgos de lo crudo: Ingerir el producto sin cocción no aporta beneficios extra y conlleva peligros sanitarios, además de resultar mucho menos digerible para el sistema.

Es necesario cocinar el huevo para asegurar el consumo saludable. Canva

¿Cómo el huevo mejora la salud?

El huevo actúa como una cápsula de salud preventiva al aportar compuestos bioactivos que protegen al cuerpo del desgaste. Sus componentes ayudan a sistemas críticos como la vista, el cerebro y el desarrollo de la masa muscular.

Así te ayuda el huevo a mejorar tu salud, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

Protección ocular: La yema es rica en luteína y zeaxantina , antioxidantes que protegen contra las cataratas y la degeneración macular ligada a la edad.

Potencia cerebral : Contiene colina, un nutriente necesario para la memoria y el sistema nervioso que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo prematuro.

Defensas fuertes: Funciona como una fuente natural de vitamina D y Zinc, elementos que aseguran el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Los huevos al acompañarse con vegetales protegen la salud. Canva

¿Por qué siempre debe cocinarse el huevo para comerlo?



La creencia de que beber huevos crudos aumenta la fuerza es un mito que la ciencia desmiente. El cuerpo no asimila correctamente las proteínas si no han pasado por el fuego, desperdiciando el valor nutricional de la pieza.

Digestión eficiente: La proteína de la clara, conocida como albúmina , solo es aprovechable por el organismo humano si ha sido sometida a un proceso de calor.

Barrera sanitaria: Cocinar el huevo es el único método efectivo para eliminar patógenos peligrosos como la salmonela, garantizando la seguridad en el consumo.

Higiene en la cocina: Resulta necesario lavarse las manos tras manipular las cáscaras y evitar lavar el huevo antes de guardarlo para conservar su protección natural.

El huevo es un aliado formidable cuando se come sin dividir sus ingredientes y se cocina de forma adecuada. Integrarlo con verduras permite mantener un estilo de vida pleno.