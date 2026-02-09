INSP y Grupo PiSA impulsan la investigación clínica hecha en México

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y directivos de Grupo PiSA sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de explorar proyectos de colaboración orientados al fortalecimiento de la investigación clínica, el desarrollo científico y la capacitación especializada en tratamientos farmacológicos para la salud pública en México.

El encuentro fue encabezado por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce, director general del INSP, y contó con la participación de directores de los distintos centros del Instituto, así como representantes de Grupo PiSA, encabezados por la QPB María Eugenia Ferreira Uribe, directora de Riesgos Normativos.

Durante la reunión se presentaron iniciativas conjuntas y se revisaron el quehacer científico del Instituto, su infraestructura y sus capacidades técnicas, con el fin de identificar áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos estratégicos y la divulgación del conocimiento médico-farmacéutico.

El diálogo entre el INSP y Grupo PiSA pone de relieve el papel de la colaboración permanente entre organismos públicos y privados como un motor clave para la innovación, la investigación científica y el desarrollo de soluciones en salud, orientadas a fortalecer el sistema sanitario y responder a los retos actuales de la salud pública en México.

fdm