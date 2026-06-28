¿Mañana o noche? La mejor hora para hacer ejercicio y evitar lesiones, según la ciencia

Mantener una rutina de ejercicio aporta importantes beneficios para la salud física y mental, pero una pregunta frecuente es si existe una hora ideal para entrenar. Diversas investigaciones indican que el momento del día en el que se realiza actividad física puede influir en aspectos como el rendimiento, el descanso e incluso la pérdida de peso.

Aunque no hay una respuesta única para todas las personas, estudios publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH), señalan que los efectos del ejercicio cambian de acuerdo con el horario, la duración del entrenamiento y las características de cada individuo.

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¿Qué ventajas tiene entrenar por la noche?

De acuerdo con el NIH, realizar ejercicio durante la noche puede favorecer la calidad del descanso. Las personas que entrenan en ese horario suelen experimentar una mejor sensación de sueño y menos somnolencia durante el día siguiente.

Además, quienes hacen actividad física por la noche tienden a conciliar el sueño un poco más tarde y, en promedio, pueden dormir alrededor de 30 minutos más que quienes entrenan por la mañana.

Otro beneficio identificado por las investigaciones es que los ejercicios de resistencia, enfocados en desarrollar fuerza y masa muscular, pueden ofrecer mejores resultados cuando se realizan en horario nocturno.

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¿Entrenar por la mañana ayuda a bajar de peso?

Las investigaciones también muestran ventajas para quienes prefieren ejercitarse temprano. Un estudio del NIH sobre el equilibrio energético encontró que adultos jóvenes con sobrepeso u obesidad lograron una mayor pérdida de peso cuando realizaron ejercicio aeróbico por la mañana, en comparación con quienes siguieron la misma rutina durante la noche.

Los participantes realizaron cuatro sesiones semanales con un gasto energético de entre 2 mil y 3 mil calorías, obteniendo mejores resultados en el grupo que entrenó en horario matutino.

Asimismo, las personas que hacen ejercicio temprano suelen acostarse antes y mantener horarios de sueño más estables.

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¿Qué pasa con el rendimiento físico?

El horario también puede influir en el desempeño deportivo. En el caso del ciclismo, el NIH señala que el rendimiento matutino presenta diferencias importantes en parámetros como la absorción de oxígeno y la frecuencia cardiaca respecto al entrenamiento nocturno.

En conclusión, la mejor hora para hacer ejercicio dependerá de los objetivos de cada persona. Mientras la mañana podría favorecer la pérdida de peso y la creación de hábitos, la noche ofrece beneficios relacionados con el descanso y el desarrollo de fuerza muscular.

¿Qué hacer para prevenir lesiones al hacer ejercicio?

Realizar actividad física de manera constante aporta importantes beneficios para la salud, pero ninguna rutina está completamente libre de riesgos. Desde molestias musculares hasta esguinces o dolor de espalda, una lesión puede aparecer cuando el cuerpo no recibe la preparación o los cuidados adecuados.

Afortunadamente, muchos de estos problemas pueden evitarse con hábitos sencillos. Planificar el entrenamiento, respetar los tiempos de descanso y prestar atención a la técnica son algunas de las medidas que ayudan a reducir el riesgo de sufrir lesiones mientras se hace ejercicio.