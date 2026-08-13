Decidir donar órganos después de la muerte representa una oportunidad para ayudar a personas que necesitan un trasplante. Sin embargo, existe una duda frecuente: si una persona tiene tarjeta de donador, ¿su familia puede impedir que sus órganos sean donados?

La respuesta requiere revisar la legislación mexicana y distinguir entre los diferentes mecanismos que existen para expresar el consentimiento. No todos tienen exactamente el mismo alcance.

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) cuenta con una Tarjeta de Donador y, por separado, con un formato oficial para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte. Este último permite dejar constancia formal de la voluntad de una persona.

Además, la Ley General de Salud contempla tanto el consentimiento expreso como el tácito para la donación después de la muerte. Por ello, antes de asumir que la familia puede decidir sobre los órganos de una persona o que una tarjeta garantiza por sí sola la extracción, es necesario conocer qué documento existe y bajo qué circunstancias se otorgó el consentimiento.

¿Tu familia puede impedir que dones tus órganos aunque tengas tarjeta de donador? Canva

¿Tu familia puede impedir que dones tus órganos aunque tengas tarjeta de donador?

La Tarjeta de Donador Voluntario permite comunicar la intención de donar órganos y tejidos después de la muerte. El CENATRA recomienda compartir esta decisión con los familiares para que conozcan la voluntad de la persona.

Sin embargo, la tarjeta no debe confundirse con el formato oficial de consentimiento expreso que también proporciona el organismo.

De acuerdo con el CENATRA, existe un formato específico para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte. La información oficial señala que este consentimiento no puede ser revocado por un tercero.

La Ley General de Salud también establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de una persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o alguno de sus componentes pueda utilizarse para trasplantes.

Por esta razón, no resulta correcto afirmar de manera general que “la familia siempre puede cancelar una donación”. Tampoco sería preciso asegurar que una tarjeta, por sí sola, significa que el procedimiento necesariamente se realizará.

La diferencia entre los mecanismos de consentimiento es fundamental para entender el papel de los familiares y qué ocurre cuando existe una manifestación expresa de voluntad.

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¿Qué validez tiene la tarjeta de donador de órganos en México?

La Tarjeta de Donador tiene como propósito dejar constancia de que una persona desea donar sus órganos y tejidos después de la muerte. El CENATRA mantiene este mecanismo como parte de sus acciones para promover la cultura de donación en México.

No obstante, el propio organismo distingue la tarjeta del formato oficial para manifestar el consentimiento expreso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece entre sus principios rectores que los órganos, tejidos y células de una persona fallecida pueden utilizarse para trasplantes cuando se obtiene el consentimiento requerido por la legislación correspondiente. También señala que las normas sobre consentimiento deben establecerse dentro del marco jurídico de cada país.

En México, por lo tanto, es importante distinguir entre manifestar la intención de donar y formalizar el consentimiento mediante el mecanismo establecido por la autoridad sanitaria.

Para quien desea donar, conservar la tarjeta y hablar con la familia son medidas útiles, pero también es importante conocer el procedimiento oficial para dejar documentada la voluntad.

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¿Qué pasa si tu familia se opone a donar tus órganos después de tu muerte?

La Ley General de Salud contempla el consentimiento tácito cuando una persona no manifestó su negativa a donar, bajo las condiciones establecidas por la propia legislación. La normativa también establece supuestos específicos relacionados con el consentimiento para la donación después de la muerte.

Este punto es importante porque una situación en la que una persona no dejó constancia expresa de su voluntad no debe confundirse con aquella en la que existe un consentimiento expreso formalizado.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes establece las disposiciones aplicables a la donación y al trasplante de órganos, tejidos y células de personas que han perdido la vida.

A su vez, el CENATRA señala que el consentimiento expreso documentado mediante su formato oficial no puede ser revocado por un tercero.

Por ello, una familia no debe interpretarse automáticamente como la instancia que puede sustituir la voluntad de una persona que dejó formalmente expresado su consentimiento.

Sin embargo, esto no significa que los familiares sean irrelevantes. El diálogo previo continúa como una parte importante del proceso. Informar a los seres queridos sobre la decisión permite reducir dudas y conflictos en un momento particularmente difícil.

La OMS también reconoce que los mecanismos de consentimiento y el papel de los familiares dependen de la legislación de cada país. Sus principios rectores buscan que la obtención de órganos se realice dentro de un marco ético y legal que respete la voluntad de las personas.

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¿Qué documento puede dejar constancia de tu voluntad de donar órganos?

Si una persona desea dejar formalmente expresada su decisión de donar sus órganos después de la muerte, el CENATRA dispone del “Formato Oficial para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte”.

El organismo publicó información actualizada sobre este formato en abril de 2026, como parte de sus acciones para fortalecer la donación y reducir las dudas sobre la voluntad de los posibles donadores.

De acuerdo con el CENATRA, el consentimiento expreso puede manifestarse por escrito y el formato oficial permite dejar constancia de esa decisión. La propia información institucional señala que dicho consentimiento no puede ser revocado por un tercero.

Esto significa que una persona que quiera donar no tiene que limitarse a comunicarlo de manera informal. Puede recurrir a los mecanismos establecidos por la autoridad sanitaria para registrar su voluntad.

Consulta el formato oficial del CENATRA: Formato oficial para manifestar el consentimiento expreso

Consulta la información oficial sobre la Tarjeta de Donador: Tarjeta de Donador del CENATRA

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¿Cómo asegurarte de que tu familia conozca tu decisión de donar órganos?

La primera recomendación es sencilla: habla con tu familia. Expresar la voluntad de donar con anticipación permite que las personas cercanas conozcan la decisión y evita que tengan que descubrirla en un momento de duelo.

La segunda medida consiste en utilizar los mecanismos oficiales disponibles. El CENATRA cuenta tanto con la Tarjeta de Donador como con el formato oficial para manifestar el consentimiento expreso.

También conviene conservar los documentos en un sitio accesible y comunicar a los familiares dónde se encuentran. Esto puede facilitar que el personal correspondiente conozca la voluntad del posible donador cuando sea necesario.

Si una persona cambia de opinión, debe comunicarlo y modificar o revocar su propio consentimiento conforme al procedimiento aplicable. Lo que el CENATRA señala es que un tercero no puede revocar en su lugar el consentimiento expreso formalizado mediante el documento oficial.

Tener una tarjeta de donador no significa que la familia pueda simplemente borrar la voluntad de una persona, pero tampoco conviene equiparar la tarjeta con el formato oficial de consentimiento expreso.

El CENATRA distingue ambos mecanismos y establece un documento específico para formalizar el consentimiento expreso después de la muerte. La legislación mexicana, además, contempla diferentes modalidades de consentimiento para la donación.

Por ello, si una persona desea que su decisión de donar órganos sea conocida y respetada, lo más recomendable es informar a sus familiares y utilizar los mecanismos oficiales establecidos por el CENATRA. De esta manera, la voluntad queda comunicada y documentada conforme a las herramientas disponibles en México.