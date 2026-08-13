Pasar varios días sin evacuar puede parecer una molestia menor, pero no siempre significa lo mismo. La frecuencia intestinal cambia de una persona a otra, por lo que no es necesario ir al baño todos los días para considerar que existe un patrón normal.

El problema aparece cuando las evacuaciones son menos frecuentes de lo habitual, las heces son duras o secas, existe dolor o esfuerzo para evacuar, o permanece la sensación de que el intestino no quedó vacío. En esos casos puede tratarse de estreñimiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), una dependencia de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, uno de los principales síntomas es tener menos de tres evacuaciones por semana. Sin embargo, la frecuencia por sí sola no basta para determinar si existe estreñimiento.

¿Hasta cuándo es normal el estreñimiento? Riesgos y señales de que algo anda mal Canva

¿Hasta cuándo es normal el estreñimiento y cuándo deja de ser pasajero?

No existe un número universal de evacuaciones que todas las personas deban tener. Mayo Clinic señala que el patrón típico puede ir de tres evacuaciones al día a tres por semana. Por ello, resulta más útil conocer cuál es la frecuencia habitual de cada persona.

El estreñimiento puede identificarse por varios síntomas: menos de tres evacuaciones semanales, heces duras, secas o grumosas, dificultad o dolor al evacuar y sensación de evacuación incompleta.

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que la mayoría de los episodios dura poco tiempo y no representa un problema grave. También aclara que no es necesario evacuar todos los días.

El estreñimiento puede aparecer después de un cambio en la rutina, un viaje, menor actividad física, poca fibra en la alimentación o una ingesta insuficiente de líquidos. También puede surgir cuando una persona ignora con frecuencia la necesidad de ir al baño.

La situación merece mayor atención cuando los síntomas persisten. Mayo Clinic recomienda consultar a un profesional de la salud si el estreñimiento dura más de tres semanas o dificulta las actividades cotidianas.

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¿Cuáles son las señales de que el estreñimiento podría indicar un problema de salud?

El estreñimiento requiere especial atención cuando aparece junto con determinados síntomas. El NIDDK recomienda consultar cuanto antes si existe sangrado rectal, sangre en las heces, dolor abdominal constante, incapacidad para expulsar gases, vómitos, fiebre, dolor en la parte baja de la espalda o pérdida de peso sin intención.

También es importante prestar atención a cambios inusuales en las heces. Mayo Clinic incluye entre las señales para solicitar una valoración médica la presencia de sangre, heces negras, cambios poco habituales en la forma o color de las evacuaciones, dolor de estómago persistente y pérdida de peso involuntaria.

Estas manifestaciones no significan por sí mismas que exista una enfermedad grave, pero sí justifican una revisión médica. El estreñimiento puede tener múltiples causas y, en algunos casos, formar parte de otro problema digestivo o de salud.

Una señal que merece especial cuidado es la incapacidad para expulsar gases o heces, sobre todo cuando aparece de manera repentina y se acompaña de cólicos o dolor abdominal. MedlinePlus indica que ante este cuadro no se debe recurrir a laxantes por cuenta propia y es necesario contactar de inmediato a un profesional de la salud.

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¿Qué riesgos tiene sufrir estreñimiento durante mucho tiempo?

Cuando el estreñimiento se vuelve persistente, las heces pueden permanecer más tiempo en el colon, perder agua y adquirir una consistencia más dura. Esto puede hacer que la evacuación resulte cada vez más difícil.

El estreñimiento crónico puede favorecer complicaciones como hemorroides, fisuras anales, impactación fecal y prolapso rectal, de acuerdo con Mayo Clinic.

La impactación fecal requiere especial atención. MedlinePlus la describe como una gran masa de heces duras y secas que permanece atascada en el recto y suele aparecer después de un periodo prolongado de estreñimiento.

Este problema puede provocar distensión y dolor abdominal. En algunos casos también puede presentarse diarrea acuosa o incontinencia fecal, situaciones que no necesariamente significan que el estreñimiento haya desaparecido.

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Estreñimiento crónico: ¿cuándo debes acudir al médico?

Mayo Clinic señala que el estreñimiento crónico implica la presencia de dos o más síntomas característicos durante tres meses o más. Entre ellos están las evacuaciones poco frecuentes, las heces duras, el esfuerzo para evacuar y la sensación de evacuación incompleta.

Sin embargo, no es necesario esperar tres meses para solicitar atención médica. Si los síntomas no desaparecen con medidas de autocuidado, el NIDDK recomienda consultar a un profesional.

La valoración también es importante cuando existe antecedente familiar de cáncer colorrectal o aparecen señales de alarma como sangre en las heces, dolor abdominal constante, vómitos, fiebre, incapacidad para expulsar gases o pérdida de peso involuntaria.

El profesional puede revisar la frecuencia y características de las evacuaciones, la alimentación, el consumo de líquidos, la actividad física, los medicamentos y otros antecedentes. Según los hallazgos, determinará si hacen falta estudios adicionales.

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¿Qué puede causar estreñimiento persistente además de la alimentación?

Una dieta baja en fibra puede contribuir al estreñimiento, pero existen otros factores. El NIDDK señala que beber pocos líquidos, realizar poca actividad física, ignorar las ganas de evacuar y experimentar cambios en la rutina pueden favorecerlo.

Los medicamentos también pueden influir. Algunos antiácidos con aluminio o calcio, suplementos de hierro, determinados anticonvulsivos, diuréticos, ciertos antidepresivos y analgésicos opioides pueden empeorar el estreñimiento.

Además, enfermedades como diabetes, síndrome de intestino irritable, hipotiroidismo, algunos trastornos neurológicos y problemas del piso pélvico pueden afectar el tránsito intestinal.

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¿Qué puedes hacer para prevenir el estreñimiento?

Si no existen señales de alarma, algunos cambios de hábitos pueden ayudar. MedlinePlus recomienda aumentar el consumo de fibra, beber suficientes líquidos, realizar actividad física y acudir al baño cuando aparezca la necesidad.

La fibra debe incorporarse de forma gradual, ya que un aumento brusco puede provocar gases y distensión abdominal. Frutas, verduras, legumbres, nueces, semillas y cereales integrales son fuentes importantes.

Los laxantes no deben convertirse en una solución permanente por cuenta propia. Mayo Clinic advierte que algunos pueden ser adecuados para episodios ocasionales, pero su uso excesivo puede causar problemas.

No evacuar todos los días no significa necesariamente que exista estreñimiento. Lo importante es identificar cambios persistentes en el patrón intestinal, la dificultad para evacuar y la presencia de otros síntomas.

Si el problema dura varias semanas, afecta la vida cotidiana o aparece junto con sangre en las heces, dolor abdominal constante, vómitos, fiebre, pérdida de peso o incapacidad para expulsar gases, no conviene esperar. Una valoración médica permitirá identificar la causa y evitar complicaciones.