Leer por placer mejora la memoria, la empatía y la salud mental: estudio

Leer por placer puede beneficiar la memoria, la salud mental y otras funciones del cerebro, de acuerdo con investigaciones que han relacionado este hábito con cambios en la estructura cerebral y con una mayor reserva cognitiva.

Una revisión reciente encabezada por Barbara Sahakian, profesora de neuropsicología clínica de la Universidad de Cambridge, reunió evidencia de cinco encuestas y ocho estudios de seguimiento que, en conjunto, incluyeron a decenas de miles de personas.

Los resultados apuntan en una misma dirección: las personas que leen por gusto con regularidad tienden a presentar mejores indicadores de memoria, empatía, bienestar y salud mental, además de un menor riesgo de deterioro cognitivo durante la vejez.

“Leer es como un ejercicio cognitivo”, explicó Falk Huettig, investigador del Instituto Max Planck de Psicolingüística, quien no participó en el trabajo y entrevistado por la revista New Scientist

Pero ¿qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando nos perdemos durante horas en una novela?

Leer puede ayudar a construir una “reserva” para el cerebro

Una de las explicaciones propuestas tiene que ver con la llamada reserva cognitiva.

Este término describe la capacidad del cerebro para mantener sus funciones y adaptarse ante los cambios relacionados con el envejecimiento o determinadas lesiones.

Actividades intelectualmente estimulantes a lo largo de la vida pueden contribuir a fortalecer esta reserva, lo que ayudaría al cerebro a ser más resistente ante ciertos cambios asociados con la edad. Sahakian ha señalado que el aprendizaje continuo es precisamente uno de los hábitos que pueden favorecerla.

Leer podría ayudar a la soledad, a la empatía Pexels

Leer exige realizar distintas tareas simultáneamente: reconocer palabras, recuperar significados, mantener información en la memoria, conectar acontecimientos, imaginar escenarios y anticipar lo que puede ocurrir, por eso, hacerlo de manera habitual supone una forma de estimulación cognitiva.

¿Leer cambia la estructura del cerebro?

Una investigación publicada en Psychological Medicine analizó información de más de 10 mil adolescentes en Estados Unidos y encontró que quienes habían comenzado a leer por placer desde edades tempranas presentaban mejores resultados en pruebas relacionadas con aprendizaje verbal, memoria y desarrollo del lenguaje.

También mostraban un mejor desempeño escolar y menos problemas relacionados con estrés, depresión, atención y comportamiento.

Cuando los investigadores analizaron imágenes cerebrales, encontraron además áreas corticales y volúmenes cerebrales moderadamente mayores entre quienes habían desarrollado antes el hábito de leer.

Leer ayuda a varias áreas del cerebro Imagen generada con IA

Las diferencias aparecieron en regiones relacionadas con funciones cognitivas, así como en zonas vinculadas con la atención, el comportamiento y la salud mental.

Esto no significa que leer un determinado número de libros haga automáticamente que el cerebro “crezca”.

Los resultados muestran principalmente asociaciones, y otros factores relacionados con el estilo de vida también pueden influir.

¿Cuánto tiempo hay que leer para obtener beneficios?

En el estudio con niños, aproximadamente 12 horas semanales de lectura por placer estuvieron relacionadas con los mejores resultados cognitivos. Eso equivale a cerca de una hora y 40 minutos al día.

Sin embargo, los investigadores no encontraron beneficios adicionales cuando el tiempo de lectura aumentaba todavía más.

De hecho, plantearon que pasar demasiadas horas leyendo podría desplazar otras actividades importantes para el desarrollo, como hacer ejercicio o convivir con otras personas.

Los estudios también se enfocan en la lectura en niños Pexels

Por eso, estos resultados no deben interpretarse como una recomendación de alcanzar obligatoriamente una determinada cantidad de horas.

Leer también puede reducir estrés y soledad

Los posibles beneficios no se limitan a la memoria. La evidencia recopilada ha asociado la lectura por placer con menores niveles de estrés, mayor empatía, bienestar y una menor sensación de soledad.

La ficción podría desempeñar un papel particularmente interesante.

Cuando seguimos las decisiones, emociones y conflictos de personajes ficticios, nuestro cerebro tiene que interpretar intenciones, imaginar estados mentales y predecir cómo podrían reaccionar otras personas.

De esta manera, las historias pueden convertirse en una especie de simulador social.

Sahakian también ha señalado que involucrarse emocionalmente con los personajes puede contribuir a la cognición social y ayudar a manejar el estrés.

Perder la concentración al leer no es falta de interés, sino el reflejo de cómo la atención y la carga cognitiva trabajan en el cerebro.

¿Es mejor leer ficción o libros de no ficción?

No necesariamente existe un género que todas las personas deban leer para cuidar su cerebro.

La ficción puede resultar especialmente útil para estimular habilidades relacionadas con la imaginación, la empatía y la comprensión de otras personas, mientras que la no ficción puede exigir otros procesos relacionados con el aprendizaje y la adquisición de conocimientos.

Para Sahakian, el punto más importante es mucho más sencillo: leer algo que realmente disfrutes.

La razón es que una persona que disfruta lo que está leyendo tendrá mayores probabilidades de hacerlo con frecuencia y mantener el hábito a largo plazo.

Así, desde Dickens hasta una novela romántica, de misterio o fantasía, el beneficio podría estar menos relacionado con elegir un libro considerado “difícil” y más con seguir usando el cerebro mientras haces algo que te gusta.