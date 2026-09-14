 ISSSTE llama a evitar la pirotecnia en fiestas patrias para prevenir accidentes

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hace un llamado a la derechohabiencia a evitar el uso de la pirotecnia durante las celebraciones con motivo de las fiestas patrias, a efecto de prevenir accidentes como quemaduras.

¿Qué daños puede causar el uso inadecuado de fuegos artificiales?

El ISSSTE recuerda que el uso inadecuado de fuegos artificiales puede causar quemaduras graves, lesiones y pérdida de extremidades, así como disminución de la audición, irritación de ojos y vías respiratorias.

¿Qué medidas de seguridad se deben tomar con los fuegos artificiales?

En este sentido, el Instituto pide no almacenar estos objetos en casa, no guardarlos en los bolsillos —ya que la fricción puede hacerlos explotar—, no llevar a la boca los fuegos artificiales para evitar intoxicaciones y lavarse las manos en caso de haber manipulado alguno de estos objetos.

Cabe destacar que no se debe tratar de encender cohetes que no funcionaron anteriormente. Además, es importante no usar envases de vidrio o plástico, puesto que los residuos pueden causar heridas.

En caso de quemaduras o lesiones, se debe evitar colocar remedios caseros en la piel y acudir de inmediato a los servicios de emergencia para recibir los cuidados necesarios.

¿Cómo proteger a las mascotas del ruido de la pirotecnia?

Finalmente, el ISSSTE aconseja mantener a los animales de compañía en un lugar cerrado y confortable para protegerlos del ruido, ya que los cohetes pueden alterarlos.

¿Con qué infraestructura cuenta el ISSSTE para atender a pacientes con quemaduras?

Cabe señalar que el ISSSTE cuenta con la Unidad de Quemados (UQU) del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, la cual brinda atención integral y multidisciplinaria a pacientes con quemaduras, a través de un servicio liderado por cirugía plástica y reconstructiva.

La UQU cuenta con insumos y herramientas avanzadas de ingeniería de tejidos para el manejo de pacientes quemados como sustitutos de piel, injertos de queratinocitos, xenoinjertos, apósitos a base de alginatos, hidrofibras, hidrocoloides, hidrogeles, terapia por presión negativa y la técnica Meek de microinjertos. Las camas de esta unidad son similares a las que se usan en la unidad de terapia intensiva, se rigen por presiones alternas de tal manera que favorecen la circulación a nivel de todas las áreas corporales, tienen la posibilidad de tomar peso y dan variedad de posiciones.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reitera el compromiso de proteger la salud y el bienestar de la derechohabiencia.