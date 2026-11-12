La historia oculta de la ginecología: los experimentos sin anestesia de James Marion Sims

James Marion Sims, médico estadounidense nacido en 1813, es reconocido históricamente como el "padre de la ginecología moderna" por desarrollar técnicas quirúrgicas e instrumentos que transformaron la atención médica femenina.

Sin embargo, detrás de sus avances científicos existe una controversia ética documentada: entre 1845 y 1849, en Montgomery, Alabama, Sims perfeccionó sus procedimientos operando de manera experimental y sin anestesia a mujeres afroamericanas esclavizadas.

James Marion Sims: el padre de la ginecología que experimentó con mujeres Canva

¿Quién fue James Marion Sims y cuáles fueron sus aportes médicos?

Tras cursar breves estudios médicos en Carolina del Sur y en el Jefferson Medical College de Filadelfia, Sims estableció su práctica en Montgomery, donde atendía a personas esclavizadas enviadas por dueños de plantaciones.

Su interés por la ginecología surgió al examinar a una mujer que sufría dolor pélvico tras caer de un caballo; para observar el canal vaginal, dobló el mango de una cuchara de peltre, creando el precursor del actual espéculo de Sims.

A partir de ese hallazgo, se dedicó a buscar una cura quirúrgica para la fístula vesicovaginal, un desgarro entre la vejiga y la vagina provocado por partos traumáticos que causaba incontinencia, infecciones y aislamiento social.

Además de diseñar instrumentos como el catéter sigmoideo y establecer la llamada "posición de Sims", en 1855 fundó en Nueva York el Woman's Hospital, la primera institución dedicada exclusivamente a la salud de la mujer.

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¿Cómo fueron los experimentos de Sims con mujeres esclavizadas?

En el contexto de la esclavitud, las mujeres con fístulas vesicovaginales perdían capacidad reproductiva y laboral, por lo que sus propietarios tenían interés económico en que fueran reparadas. Para encontrar la técnica adecuada, Sims instaló un pequeño hospital en la parte trasera de su propiedad y recibió a cerca de doce mujeres "prestadas" por sus amos.

Durante cuatro años, las sometió a múltiples cirugías experimentales con escaso tiempo de recuperación entre cada intervención. De todas ellas, solo se conservan los nombres de tres: Anarcha, Betsey y Lucy.

Las mujeres eran operadas desnudas, apoyadas sobre sus rodillas y codos, frecuentemente frente a otros médicos observadores. Aunque la anestesia comenzaba a introducirse en la práctica médica de la época, Sims nunca la utilizó en estas pacientes, bajo la creencia extendida de que las personas negras sentían menos dolor que las blancas.

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¿Qué papel jugaron Anarcha, Betsey y Lucy en la medicina moderna?

Los registros históricos señalan que las intervenciones tuvieron consecuencias severas. Lucy estuvo a punto de morir por una grave infección sanguínea tras una de las operaciones. Por su parte, la joven Anarcha fue sometida a decenas de cirugías —al menos 13 según diversos registros y hasta 30 de acuerdo con los diarios del propio médico— antes de que Sims lograra cerrar su fístula con suturas de plata y declararla curada.

Además de soportar los procedimientos sin consentimiento legal propio —ya que en esa época la autorización correspondía únicamente a sus propietarios—, estas mujeres también fungieron como enfermeras y asistentes quirúrgicas cuando los colegas blancos de Sims abandonaron el proyecto. Una vez perfeccionada la técnica, el médico se trasladó a Nueva York para atender con éxito a mujeres blancas.

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¿Por qué se cuestiona hoy el legado de James Marion Sims?

Aunque durante décadas Sims fue venerado y llegó a presidir la Asociación Médica Estadounidense en 1876, en tiempos recientes historiadores y profesionales de la salud han revisado su figura desde la bioética y los derechos humanos.

El debate gira en torno a la explotación de poblaciones vulnerables, la ausencia de consentimiento informado y la persistencia de prejuicios raciales sobre la percepción del dolor en la medicina.

Como reflejo de esta revisión histórica, en abril de 2018 una estatua de James Marion Sims fue retirada de Central Park, en Nueva York, tras protestas públicas, y reubicada en el cementerio Green-Wood. Asimismo, han surgido iniciativas para renombrar el instrumental quirúrgico que lleva su apellido y reconocer formalmente a Anarcha, Betsey y Lucy como figuras fundamentales en el origen de la ginecología.