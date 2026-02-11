Intestino saludable, clave para un mejor estado de ánimo

Mantener un intestino saludable no solo favorece la digestión, también puede influir directamente en el estado de ánimo. De acuerdo con información difundida por el sitio francés Biocodex Microbiota Institute y retomada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), más del 90 % de la serotonina, neurotransmisor vinculado con la sensación de felicidad, placer y regulación del apetito, se produce en el intestino.

La microbiota intestinal, conocida como el “segundo cerebro”, desempeña un papel fundamental en la comunicación con el sistema nervioso central a través de vías neuronales, químicas e inmunológicas. Su composición varía con la edad y puede verse afectada por factores como la alimentación, el estilo de vida y el consumo de algunos medicamentos.

Especialistas señalan que el intestino también participa en la producción de otros neurotransmisores como la dopamina y el GABA, relacionados con la resistencia al estrés y el equilibrio emocional. Por lo que un microbioma intestinal saludable ayuda a reducir la inflamación y mantener la estabilidad anímica.

Si las bacterias intestinales están desequilibradas, se puede causar ansiedad, cambios de humor y fatiga. El intestino no solo influye en cómo digieres los alimentos, también puede afectar directamente cómo te sientes”, mencionaron expertos citados en la publicación.

Diversos estudios respaldan la existencia del llamado eje cerebro-intestino, al demostrar que las emociones intensas, como el enojo o la irritación, pueden alterar el proceso digestivo

Ante este panorama, médicos y nutriólogos recomiendan adoptar hábitos saludables como consumir frutas, verduras y alimentos ricos en fibra y probióticos, realizar actividad física regular, dormir adecuadamente y controlar el estrés.

RLO