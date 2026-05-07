¿Conoces la enfermedad del calcetín? Así afecta este raro síndrome 

El 9 de mayo se conmemora el Día Mundial de los Calcetines Perdidos, una fecha curiosa que seguramente te hará recordar todas esas veces en las que querías meter pares completos a la lavadora y, misteriosamente, solo salió uno de la canasta.

Pero lejos de esta divertida efeméride, existe una enfermedad real relacionada con el término “calcetín” que pocas personas conocen y cuyos síntomas es importante identificar.

¿Qué es la enfermedad del calcetín?

Aunque el nombre puede sonar curioso, la llamada “enfermedad del calcetín” es en realidad el Síndrome Papular Purpúrico en Guante y Calcetín, una afección dermatológica poco común.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, este síndrome se caracteriza por inflamación, enrojecimiento, petequias y pequeñas pápulas que aparecen principalmente en manos y pies, siguiendo una distribución similar a la de unos guantes y calcetines.

Además, se trata de una manifestación relacionada con una respuesta inmunológica que puede desencadenarse por virus o incluso por algunos medicamentos.

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1990 por los dermatólogos M. Harms, R. Feldmann y J.H. Saurat.

¿Qué es la enfermedad del calcetín? Síntomas, contagio y cómo prevenirla Foto: Canva / Ilustrativa

Síntomas de la enfermedad del calcetín que debes conocer

El Síndrome Papular Purpúrico en Guante y Calcetín puede contagiarse a través de gotitas respiratorias, por ejemplo, cuando una persona tose, estornuda o mediante el contacto con saliva.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre

Fiebre Inflamación de ganglios linfáticos

Cansancio o debilidad

Dolor muscular

Dolor en las articulaciones

Además, suele iniciar con enrojecimiento e inflamación con comezón en manos y pies, para después evolucionar a una erupción de color rojizo o púrpura.

¿Qué es la enfermedad del calcetín? Síntomas, contagio y cómo prevenirla Foto: Canva

¿Pueden los adultos contraer?

Sí. De acuerdo con Actas Dermo-Sifiliográficas, este síndrome afecta principalmente a adultos jóvenes y se presenta con mayor frecuencia en mujeres.

Aunque las lesiones aparecen sobre todo en manos y pies, también pueden extenderse a otras partes del cuerpo, incluyendo el rostro.

Por ello, especialistas recomiendan prestar atención a cualquier síntoma extraño y acudir al médico para obtener un diagnóstico oportuno.

¿Qué es la enfermedad del calcetín? Síntomas, contagio y cómo prevenirla Foto: Canva

¿Cómo prevenir el Síndrome Papular Purpúrico en Guante y Calcetín?

Debido a que puede transmitirse por vía respiratoria, existen algunas medidas que ayudan a reducir el riesgo de contagio:

Lavarse las manos frecuentemente

Lavarse las manos frecuentemente Mantener una buena higiene respiratoria

Evitar compartir objetos personales

¿Qué es la enfermedad del calcetín? Síntomas, contagio y cómo prevenirla Foto: Canva

Si presentas síntomas o notas alguna alteración en la piel, lo mejor es acudir con un especialista para descartar cualquier enfermedad relacionada con este síndrome.