Día Mundial de la Salud Mental Materna: ¿Cómo cuidarla?

El embarazo suele asociarse con alegría y esperanza, pero también puede ser una etapa emocionalmente compleja.

Por ello, es fundamental informarse sobre cómo cuidar no solo la salud física, sino también la salud mental materna.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud Mental?

Este día busca crear conciencia sobre la importancia de visibilizar las emociones que atraviesan muchas mujeres durante el embarazo, una realidad que pocas veces se habla con claridad.

Uno de los problemas que puede presentarse es el burnout en el embarazo, un estado de agotamiento físico, mental y emocional extremo que puede afectar el bienestar de la madre.

¿Cómo cuidar la salud mental materna? Foto: Canva

¿Cuáles son los trastornos comunes de salud mental materna?

De acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), existen diversas señales que pueden alertar sobre afectaciones en la salud emocional durante esta etapa:

Dificultad para vincularse con la pareja o con el bebé

Dificultad para vincularse con la pareja o con el bebé Cambios de humor repentinos

Problemas para concentrarse

Ansiedad que altera el sueño y la alimentación

Sentimientos intensos de culpa, miedo o tristeza

Además, entre los trastornos de salud mental perinatal más frecuentes se encuentran la depresión, ansiedad, psicosis durante el embarazo o posparto y trastorno de estrés postraumático (TEPT) por parto,

¿Cómo cuidar la salud mental materna? Foto: Canva

¿Cómo cuidar la salud mental materna?

Cuidar la salud emocional de las madres es tan importante como atender su bienestar físico. Estas recomendaciones pueden marcar una gran diferencia:

Escuchar sin juzgar

Es fundamental dar espacio a las emociones. Escuchar sin minimizar ni juzgar permite que las madres se sientan comprendidas y acompañadas.

Compartir el cuidado del bebé

La responsabilidad no debe recaer en una sola persona. Crear una red de apoyo ayuda a reducir la carga emocional y física.

Priorizar el descanso

El cuerpo atraviesa múltiples cambios, por lo que el descanso es esencial para recuperar energía y mantener el equilibrio emocional.

Mantener actividad física adecuada

Bajo supervisión médica, actividades como el yoga o la meditación pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Cuidar la alimentación

Una dieta balanceada contribuye a regular neurotransmisores relacionados con el ánimo, el sueño y la concentración.

Además de sus beneficios para el bebé, la lactancia también favorece el bienestar físico y emocional de la madre.

¿Cómo cuidar la salud mental materna? Foto: Canva

Cuidar la salud del bebé es importante, pero también lo es hacer visible, hablar del tema, informarse, brindar apoyo y atender la salud mental de las madres.