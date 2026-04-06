Cáncer de colon, amenaza en México; se presenta más a los 50 años

Más allá de los factores hereditarios, el sedentarismo, la obesidad, los malos hábitos alimenticios y el tabaquismo han ocasionado que el cáncer colorrectal se presente en edades productivas, es decir, a partir de los 50 años de edad, reveló a Excélsior, el oncólogo e internista Miguel Ángel Flores Caballero.

Por tanto, dijo, es importante que a partir de los 45 años de edad se realicen estudios para prevenir tumores malignos, a través de una tomografía o de una colonoscopia, que es un estudio donde el médico utiliza un tubo flexible con una cámara para observar dentro del recto y el colon.

También se recomienda un estudio de laboratorio en las heces fecales para detectar o descartar la presencia de sangre.

Si la colonoscopia no detecta ninguna lesión, se recomienda volverla a realizar en unos 10 años, como prevención. Ahora tratamos pacientes muy jóvenes. Entre los 50 y los 55 años de edad, cuando antes, este tipo de cáncer se presentaba arriba de los 65 años. Es decir, en adultos mayores”, explicó.

Gráfico: Jesús Sánchez.

La tercera neoplasia maligna que se presenta con más frecuencia en México

Con más de 16 mil casos al año, es la tercera neoplasia maligna que se presenta con más frecuencia en nuestro país, de acuerdo al Observatorio Global de Cáncer.

Este año, la revista Nature Medicine publicó que, en Estados Unidos, un equipo de especialistas presentó los resultados de un ensayo clínico en fase 1 que analiza una vacuna experimental denominada Nous-209.

Al respecto, Alan Burguete Torres, oncólogo médico con subespecialidad en oncología gastrointestinal de TecSalud, señaló a este medio que se trata de un avance científico que podrá beneficiar a un grupo de pacientes con este trastorno hereditario.

Pero señaló que es importante aclarar que no es para prevenir el cáncer colorrectal en la población en general.

Los números del cáncer colorrectal en México

Para el año 2026, el cáncer colorrectal se ha consolidado como la segunda causa de muerte por tumores malignos en México, solo por debajo del cáncer de mama. Esta enfermedad ha dejado de ser un padecimiento exclusivo de la vejez, mostrando un repunte preocupante en sectores más jóvenes de la población.

Nuevos Diagnósticos: Cada año se registran aproximadamente 15 mil casos nuevos en el país. Esta cifra refleja un crecimiento constante vinculado a la transición demográfica y los cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos.

Detección Inoportuna: El desafío más grande sigue siendo el diagnóstico tardío. Cerca del 80% de los pacientes acuden al médico cuando la enfermedad ya está en etapas avanzadas, lo que limita drásticamente las opciones de tratamiento exitoso.

Alerta en Jóvenes: El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) advierte que 1 de cada 5 diagnósticos ocurre en personas menores de 50 años, un grupo que tradicionalmente no era considerado de alto riesgo.

Incidencia inicial 2026: Más de 1,213 casos registrados entre enero y marzo de 2026.

Mortalidad: Es la primera causa de muerte oncológica en varones mexicanos.

Edad de aparición: Aumenta la preocupación por casos en adultos jóvenes, con uno de cada cinco pacientes menor de 50 años.

Factores de prevención para el cáncer colorrectal

Factores: Dieta rica en calorías y grasas, sedentarismo, obesidad, diabetes y antecedentes familiares.

Detección Temprana: La colonoscopia es crucial para identificar pólipos antes de que se vuelvan malignos.

Síntomas de alerta: Cambios en hábitos intestinales, sangrado rectal, heces oscuras y dolor abdominal.

*mcam