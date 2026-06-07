Entre videos virales, millones de usuarios han observado a personas que realizan movimientos bruscos, emiten sonidos repentinos o pronuncian palabras de forma involuntaria frente a la cámara.

Este fenómeno popularizó el término "Falso Tourette", una etiqueta que ha generado debate entre especialistas, pacientes y usuarios de internet.

Sin embargo, la realidad detrás de estos casos es más compleja de lo que parece. Los expertos advierten que no todos los movimientos involuntarios observados en redes sociales corresponden al síndrome de Tourette, pero tampoco pueden considerarse simplemente una actuación o una moda pasajera.

La comunidad médica ha identificado un fenómeno distinto que comenzó a llamar la atención tras la pandemia de COVID-19 y que continúa siendo objeto de investigación.

Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y Mayo Clinic distinguen claramente entre el síndrome de Tourette y las llamadas conductas similares a tics funcionales, una condición que comparte algunas características visibles con este trastorno neurológico, pero que tiene un origen diferente.

Falso Tourette: qué es, por qué se volvió viral y cómo distinguirlo del síndrome de Tourette Canva

¿Qué es el síndrome de Tourette y cuáles son sus síntomas reales?

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de tics motores y vocales. Los tics son movimientos o sonidos involuntarios que aparecen de manera repetitiva y que resultan difíciles de controlar para quien los experimenta.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el parpadeo frecuente, los movimientos repentinos de cabeza, los encogimientos de hombros, los carraspeos constantes, los gruñidos o ciertas vocalizaciones repetitivas.

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas suelen manifestarse entre los 2 y los 15 años de edad, aunque la mayoría de los casos comienzan alrededor de los 6 años. Los tics pueden variar en intensidad y frecuencia. En muchos pacientes aumentan durante la infancia y la adolescencia para disminuir gradualmente al llegar a la edad adulta.

Uno de los mitos más extendidos sobre este trastorno es la creencia de que todas las personas con Tourette dicen groserías de forma involuntaria. Esta manifestación, conocida como coprolalia, afecta únicamente a una minoría de los pacientes. La mayoría presenta otros tipos de tics que no incluyen lenguaje ofensivo.

Además, el síndrome de Tourette suele coexistir con otros trastornos como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), la ansiedad o problemas relacionados con el aprendizaje.

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¿Por qué surgió la tendencia del llamado “Falso Tourette”?

Después de la pandemia, especialistas en neurología y salud mental comenzaron a detectar un incremento inusual de adolescentes y jóvenes que desarrollaron movimientos involuntarios de aparición repentina, pese a no tener antecedentes de trastornos por tics durante la infancia.

Los CDC explican que muchos de estos casos corresponden a lo que los especialistas denominan conductas similares a tics funcionales. Aunque pueden parecerse visualmente al síndrome de Tourette, presentan características clínicas distintas.

A diferencia del Tourette, que suele desarrollarse gradualmente durante la niñez, estos síntomas aparecen de forma abrupta y pueden incluir movimientos complejos desde el inicio. Además, los especialistas han observado que numerosos pacientes consumían contenidos relacionados con tics en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

No obstante, los investigadores aclaran que esta relación no implica necesariamente que los jóvenes estén fingiendo los síntomas. Los especialistas sugieren que factores como el estrés, la ansiedad, la presión social y los efectos emocionales derivados del aislamiento durante la pandemia pudieron influir en la aparición de estas conductas.

Por ello, muchos especialistas consideran que el término "Falso Tourette" resulta simplista y puede generar confusión, ya que no refleja la complejidad médica de estos casos.

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La diferencia entre los tics funcionales y el síndrome de Tourette

Una de las principales diferencias entre ambas condiciones se encuentra en la forma en que aparecen los síntomas.

Según Mayo Clinic, el síndrome de Tourette suele iniciar durante la infancia mediante tics motores simples que evolucionan con el tiempo. Los síntomas generalmente siguen un patrón progresivo y se presentan durante varios años.

En cambio, las conductas similares a tics funcionales suelen comenzar de manera repentina durante la adolescencia o juventud. Los movimientos pueden ser más complejos desde el principio y no existe un historial previo de tics en la niñez.

Los CDC también señalan que estos cuadros se observan con mayor frecuencia en adolescentes y mujeres jóvenes, una característica que difiere de la distribución habitual del síndrome de Tourette, el cual se diagnostica con mayor frecuencia en niños.

Los especialistas enfatizan que no existe una prueba de laboratorio capaz de confirmar el síndrome de Tourette. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, la duración de los síntomas, los antecedentes médicos y el análisis realizado por profesionales especializados en neurología o trastornos del movimiento.

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¿Cómo afecta la desinformación a las personas que viven con Tourette?

La viralización de contenidos relacionados con tics ha generado preocupación entre organizaciones médicas y asociaciones de pacientes.

El CDC advierte que todavía existen numerosos mitos sobre el síndrome de Tourette. Estas ideas erróneas pueden fomentar prejuicios y dificultar que la población comprenda la realidad de quienes viven con esta condición.

Algunas personas con Tourette estudian, trabajan y desarrollan una vida cotidiana sin limitaciones significativas. Sin embargo, las representaciones exageradas o poco precisas que suelen difundirse en redes sociales pueden reforzar estereotipos que no reflejan la experiencia de la mayoría de los pacientes.

La desinformación también puede retrasar la búsqueda de ayuda profesional. Cuando los síntomas son interpretados únicamente como una actuación o una moda de internet, existe el riesgo de minimizar problemas neurológicos o psicológicos que requieren atención especializada.

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¿Qué dicen los especialistas sobre los movimientos involuntarios que se vuelven virales?

El consenso científico actual es claro: no todos los casos corresponden al síndrome de Tourette y tampoco todos son simulaciones.

Los especialistas reconocen la existencia de conductas similares a tics funcionales, un fenómeno clínico que ha sido documentado en diversos países durante los últimos años. Aunque aún se investiga su origen exacto, los expertos coinciden en que involucra factores biológicos, psicológicos y sociales.

Por ello, recomiendan evitar los autodiagnósticos basados en videos virales y acudir a profesionales de la salud cuando existan síntomas persistentes o preocupantes.

Tanto el síndrome de Tourette como los trastornos funcionales pueden beneficiarse de tratamientos especializados. Dependiendo de cada caso, estos pueden incluir terapia conductual, apoyo psicológico, seguimiento neurológico o intervenciones enfocadas en mejorar la calidad de vida del paciente.

El fenómeno conocido como "Falso Tourette" ha puesto sobre la mesa la necesidad de comprender mejor los trastornos relacionados con los tics y los movimientos involuntarios. Aunque las redes sociales han contribuido a visibilizar estas condiciones, también han generado confusión sobre su origen y significado.

La evidencia científica disponible indica que existen diferencias importantes entre el síndrome de Tourette y las conductas similares a tics funcionales. Ante cualquier síntoma, los especialistas recomiendan buscar una evaluación médica adecuada, ya que un diagnóstico oportuno permite identificar la causa de los movimientos involuntarios y determinar el tratamiento más adecuado para cada persona.