¿Usas condón? ¡Cuidado! Estos errores pueden reducir su eficacia

El condón es uno de los métodos más accesibles y económicos para prevenir embarazos no planeados y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). No requiere receta médica, está ampliamente disponible y, además, protege frente a múltiples infecciones cuando se utiliza de manera correcta.

Sin embargo, su eficacia depende menos del producto en sí y más de cómo se usa. En otras palabras: el problema rara vez es el condón; el problema suele ser el error humano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los preservativos son altamente eficaces cuando se utilizan de forma correcta y constante en cada relación sexual, pero su efectividad disminuye cuando se usan de manera incorrecta o inconsistente.

¿Por qué el condón falla?

Para entender por qué el condón puede fallar, primero hay que diferenciar dos conceptos que suelen confundirse:

Uso correcto (perfect use): cuando el condón se utiliza siempre y siguiendo todas las indicaciones.

Uso típico (typical use): lo que ocurre en la vida real, donde pueden existir olvidos, mala colocación o errores de manejo.

El Guttmacher Institute, centro de investigación en salud reproductiva, reporta que el condón externo tiene una tasa de falla aproximada del 2% con uso correcto y alrededor de 13% con uso típico durante el primer año en prevención de embarazo.

La diferencia entre 2% y 13% no significa que el condón “no sirva”, sino que los errores de uso son frecuentes. Este dato cambia por completo la conversación: la mayoría de las fallas no se deben al material, sino a cómo se emplea.

Errores antes del sexo

Muchas fallas comienzan incluso antes de colocarlo.

1) Usar un condón vencido o mal almacenado

Guardar condones durante meses en la cartera, dejarlos expuestos al calor del automóvil o no revisar la fecha de caducidad puede debilitar el material. Aunque el deterioro no siempre es visible, puede aumentar el riesgo de ruptura.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan verificar la fecha de caducidad, revisar que el empaque esté intacto y almacenarlos en un lugar fresco y seco.

2) Abrirlo con dientes o tijeras

Puede parecer inofensivo, pero usar objetos punzantes puede causar pequeños desgarros que no se ven a simple vista. El CDC recomienda abrirlo con cuidado, utilizando el borde diseñado para ello.

3) Ignorar la talla y el ajuste

Un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior (Springer) encontró que los problemas de ajuste y el deslizamiento están asociados con mayor riesgo de ruptura.

En conclusión:

Si es demasiado ajustado, puede aumentar la tensión y romperse.

Si es demasiado holgado, puede deslizarse.

Esto demuestra que la talla no es un detalle menor, sino un factor de seguridad.

4) No planear la lubricación

La fricción excesiva incrementa la posibilidad de ruptura. Esto es especialmente relevante en el sexo anal, donde la lubricación natural no está presente.

El CDC recomienda utilizar lubricantes compatibles para reducir fricción y proteger el material.

Errores al colocarlo

La técnica es determinante. Pequeños descuidos pueden comprometer la protección.

1) Colocarlo tarde

Uno de los errores más comunes es empezar la penetración sin condón y colocarlo después. Investigaciones recientes han identificado que esta práctica aumenta el riesgo de ruptura y, por supuesto, elimina la protección durante el contacto inicial.

El preservativo debe colocarse antes de cualquier contacto genital.

2) Colocarlo al revés y voltearlo

Si al intentar colocarlo se descubre que está al revés, no debe voltearse y reutilizarse. Al hacerlo, podría haber contacto con fluidos que comprometan la protección.

3) No dejar espacio en la punta

Es fundamental pellizcar la punta del condón para dejar un pequeño espacio que permita acumular el semen. Si no se hace, puede generarse presión interna que favorezca la ruptura.

4) Retirarlo incorrectamente

Después de la eyaculación, debe retirarse mientras el pene aún está erecto y sujetando la base del condón. De lo contrario, puede deslizarse.

Intervenciones breves con demostraciones prácticas mejoran el conocimiento y la intención de uso correcto del condón, cuando se enseña bien cómo usarlo, los errores disminuyen.

Lubricantes y fricción: un error frecuente

Uno de los errores más graves es usar lubricantes incompatibles. El CDC establece que:

Con condones de látex , deben utilizarse lubricantes a base de agua o silicona .

No deben usarse aceites como vaselina, aceites minerales, cremas corporales o aceites de cocina, ya que pueden debilitar el látex y provocar ruptura.

En cambio, los condones fabricados con materiales sintéticos como poliuretano suelen ser compatibles con aceites, aunque siempre es recomendable revisar las instrucciones del fabricante.

¿Qué hacer si se rompió o se deslizó?

Aunque el uso correcto reduce mucho el riesgo, las fallas pueden ocurrir.

1) Si existe riesgo de embarazo

Considerar anticoncepción de emergencia lo antes posible.

Realizar una prueba de embarazo si hay retraso menstrual.

2) Si existe riesgo de ITS

El CDC recuerda que el condón reduce el riesgo de transmisión, pero no lo elimina por completo. Si hubo exposición:

Considerar pruebas de ITS.

Consultar servicios de salud si aparecen síntomas como secreción, dolor o lesiones.

3) Prevención futura

Verificar la talla adecuada.

Mejorar la técnica.

Usar lubricante compatible.

Revisar fecha de caducidad.

El condón es altamente eficaz cuando se utiliza de manera correcta y constante, pero su efectividad disminuye por errores prevenibles como colocarlo tarde, usar lubricantes incompatibles o elegir una talla inadecuada.

La diferencia entre el 2% de falla con uso correcto y el 13% con uso típico demuestra que la técnica y el manejo adecuado son determinantes en su nivel real de protección.