Artritis y trombosis: dos retos de salud que mantienen una alta carga de atención en México

En México, se estima que alrededor de 2.1 millones de personas viven con artritis reumatoide, enfermedad que afecta principalmente a mujeres de entre 35 y 50 años.

Ciudad de México, octubre de 2026. La artritis reumatoide y la trombosis representan dos retos de salud con impacto relevante en México, debido a la frecuencia de la primera y a las complicaciones potencialmente graves que, en ocasiones, pueden estar asociadas con la formación de coágulos. Un editorial publicado en The Lancet Rheumatology en 2025 destaca la complejidad de las enfermedades inflamatorias articulares y el peso de sus comorbilidades cardiovasculares. En el caso de la artritis reumatoide, otros estudios han explorado específicamente la relación entre inflamación sistémica, coagulación y riesgo de tromboembolismo venoso.

En México, alrededor de 1.6% de la población vive con artritis reumatoide, lo que equivale a aproximadamente 2.1 millones de personas. La enfermedad afecta principalmente a mujeres y suele diagnosticarse entre los 35 y 50 años, aunque puede presentarse a edades más tempranas. La incidencia estimada también muestra una diferencia importante por sexo: 36 casos por cada 100 mil mujeres frente a 14 por cada 100 mil hombres.

Más allá del daño articular, la inflamación crónica de la artritis reumatoide puede tener efectos sistémicos. Una revisión publicada en 2026, realizada por OXFORD Academic, señala que las personas con este padecimiento, presentan entre 50% y 100% mayor riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso (TEV), en comparación con la población general. Esta asociación se relaciona con la interacción entre la inflamación crónica, la disfunción del endotelio, la activación plaquetaria y alteraciones de la coagulación y la fibrinólisis.

“La relación entre ambas condiciones no significa que la artritis reumatoide provoque directamente una trombosis, en realidad, las personas que viven con esta enfermedad deben contar con un seguimiento médico que considere su estado general y sus factores de riesgo, ya que la inflamación persistente puede involucrar distintos sistemas del organismo” explicó el Dr. Carlos Villalvazo, vocero oficial de PiSA Farmacéutica.

La evidencia apunta a que la inflamación sistémica sostenida puede contribuir a generar un entorno favorable para la formación de coágulos. Por ello, es importante identificar oportunamente otros factores de riesgo y mantener bajo control la actividad de la enfermedad. La revisión señala, además, que una mayor actividad de la artritis reumatoide se asocia con un mayor riesgo trombótico.

El tromboembolismo venoso comprende principalmente la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. El riesgo puede aumentar ante factores como la inmovilidad prolongada, algunas cirugías, la hospitalización y los antecedentes de trombosis, entre otros.

“Dolor o aumento de volumen repentino en una extremidad, cambios de coloración o temperatura en una pierna, así como dificultad respiratoria súbita o dolor en el pecho, requieren atención médica inmediata” concluyó el experto.

La identificación temprana de la artritis reumatoide y el control adecuado de la inflamación son fundamentales para reducir el deterioro articular y vigilar de manera integral otros riesgos asociados con la enfermedad. Frente a padecimientos crónicos con manifestaciones sistémicas, un abordaje integral permite no limitar la atención a los síntomas articulares, sino considerar también aquellos factores que pueden comprometer la salud general del paciente.