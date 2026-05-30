Con festival, promueven la salud menstrual como un derecho

En el marco del Día de la Higiene Menstrual, se celebró la tercera edición del Festival Ciclo M en el Parque Aztlán, ubicado en la Ciudad de México.

El encuentro, que reunió a más de 300 asistentes, fue coordinado por la empresa global Essity, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la colectiva feminista y transincluyente Menstruación Digna México.

El objetivo principal del evento radicó en visibilizar la gestión del ciclo menstrual desde la perspectiva de los derechos humanos, la salud y la educación científica en el país.

La jornada de Ciclo M 2026 incluyó más de 10 talleres y charlas. Especial

El panorama actual, en cifras

Durante el desarrollo del festival se expusieron los hallazgos de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, documento estadístico elaborado por las tres organizaciones convocantes.

Los indicadores muestran que la educación en la materia permanece como un área de oportunidad en el territorio nacional debido a los siguientes datos:

Desconocimiento biológico: El 75% de las personas menstruantes desconoce que el ciclo menstrual se compone de cuatro fases .

El de las personas menstruantes desconoce que el ciclo menstrual se compone de . Falta de información inicial: El 66% de las encuestadas reportó haber tenido poco o nulo acceso a información adecuada al momento de presentar su menarquía (primera menstruación).

El de las encuestadas reportó haber tenido poco o nulo acceso a información adecuada al momento de presentar su (primera menstruación). Ausentismo escolar: Se informó que múltiples niñas pierden casi un mes de clases al año a causa de la falta de acceso a insumos de gestión menstrual, infraestructura deficiente en los planteles y comentarios hirientes de sus compañeros.

Al respecto, Palmira Camargo, directora de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de Essity en Latinoamérica, señaló que los resultados de la encuesta evidencian la persistencia de brechas para alcanzar una gestión digna, definiendo al festival como un espacio necesario para concientizar a mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y personas menstruantes sobre este proceso biológico.

Las dinámicas utilizaron metodologías de educación. Especial

Actividades didácticas

La jornada de Ciclo M 2026 incluyó más de 10 talleres y charlas dirigidas a familias, infancias y juventudes.

Las dinámicas utilizaron metodologías de educación basadas en evidencia científica y creatividad, tales como la elaboración de fanzines, diarios de autoconocimiento, sesiones de yoga y una lotería temática.

Los conversatorios abordaron diagnósticos situacionales, el papel de las masculinidades y la vivencia de la menstruación de manera informada.

Por su parte, Astrid Hollander, jefa de Educación de UNICEF en México, enfatizó que proveer contenidos sustentados en la ciencia a través de plataformas digitales es indispensable para que las nuevas generaciones tomen decisiones informadas, recordando que la menstruación es un derecho que debe ser garantizado para la infancia y la adolescencia.

Asimismo, Anahí Rodríguez, portavoz de Menstruación Digna México, remarcó que la incomodidad y la exclusión escolar generan pérdidas de aprendizaje difíciles de recuperar, por lo que urgió a no tratar el tema de forma aislada o privada, sino a involucrar a familias, escuelas y comunidades de hombres.

En este contexto, se realizó la premiación del concurso de dibujo “Mi visión sobre el ciclo menstrual”, donde estudiantes de primaria y secundaria plasmaron sus perspectivas inspirados en la encuesta nacional.