Es común que la diarrea repentina se asocie con una infección estomacal pasajera, pero en algunos casos puede ser el primer signo de una enfermedad causada por un parásito microscópico.

Se trata de Cyclospora cayetanensis, un organismo que provoca la ciclosporosis, una infección intestinal que ha sido motivo de vigilancia por parte de autoridades sanitarias debido a su relación con alimentos frescos contaminados.

Aunque el síntoma más conocido es la diarrea acuosa, esta enfermedad también puede provocar molestias que duran semanas si no se recibe el tratamiento adecuado. Conocer cómo se transmite y qué medidas ayudan a prevenirla puede marcar la diferencia para evitar complicaciones.

Cyclospora qué es, síntomas además de la diarrea repentina y cómo se transmite Canva.

¿Qué es Cyclospora y por qué este parásito preocupa a las autoridades sanitarias?

Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico formado por una sola célula que infecta el intestino delgado y provoca una enfermedad conocida como ciclosporosis.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas adquieren la infección al consumir alimentos o agua contaminados con este microorganismo.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que los brotes suelen estar relacionados con frutas y verduras frescas que se consumen crudas.

Si estos alimentos entran en contacto con agua contaminada o se manipulan bajo condiciones de higiene deficientes durante el cultivo, la cosecha o el procesamiento, pueden convertirse en una vía de transmisión.

A diferencia de muchas infecciones gastrointestinales, la ciclosporosis puede prolongarse durante varias semanas si no recibe tratamiento. Incluso es posible que los síntomas desaparezcan temporalmente y reaparezcan días después.

Cyclospora qué es, síntomas además de la diarrea repentina y cómo se transmite IA

Estos son los síntomas de la Cyclospora

La diarrea acuosa es el síntoma más característico de la ciclosporosis, pero no es el único. El CDC explica que las molestias suelen comenzar aproximadamente una semana después de la infección, aunque este periodo puede variar entre una persona y otra.

Entre los principales síntomas destacan:

Diarrea acuosa persistente o recurrente

Cólicos o dolor abdominal

Distensión abdominal

Náuseas

Vómito

Pérdida del apetito

Fatiga o cansancio intenso

Pérdida de peso

Gases

Fiebre

La intensidad de los síntomas también varía. Algunas personas desarrollan un cuadro importante de deshidratación, mientras que otras presentan molestias leves o incluso no manifiestan síntomas, aunque continúan portando el parásito.

Sin tratamiento, la enfermedad puede extenderse durante varias semanas e incluso más de un mes, con periodos de mejoría seguidos por recaídas.

Cyclospora qué es, síntomas además de la diarrea repentina y cómo se transmite Canva.

¿Cómo se transmite Cyclospora? Los alimentos y bebidas que pueden estar contaminados

La infección ocurre principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con Cyclospora cayetanensis.

Según la FDA, el parásito suele encontrarse en productos agrícolas frescos que estuvieron expuestos a agua contaminada durante el riego o el lavado, o que fueron manipulados sin cumplir las medidas sanitarias necesarias.

Entre los alimentos que históricamente se han relacionado con brotes destacan:

Cilantro

Albahaca

Lechuga

Mezclas de ensaladas

Frambuesas

Chícharos

Otras verduras frescas

Los especialistas explican que lavar frutas y verduras siempre ayuda a reducir la presencia de suciedad y otros microorganismos. Sin embargo, este procedimiento no garantiza eliminar completamente Cyclospora, ya que el parásito puede adherirse con fuerza a la superficie de algunos alimentos.

También es recomendable consumir agua potable o previamente desinfectada, sobre todo durante viajes a regiones donde esta infección es más frecuente.

Cyclospora qué es, síntomas además de la diarrea repentina y cómo se transmite Canva.

¿Cyclospora se contagia de persona a persona? Esto explican los especialistas

Una de las dudas más frecuentes es si una persona enferma puede transmitir directamente la infección a otra.

De acuerdo con el CDC, esto no suele ocurrir porque el parásito necesita permanecer en el ambiente entre una y dos semanas para convertirse en una forma capaz de infectar nuevamente.

En otras palabras, cuando una persona elimina el parásito a través de las heces, este aún no representa un riesgo inmediato para quienes conviven con ella.

Por ello, la mayoría de los casos se relaciona con alimentos o agua contaminados y no con el contacto directo entre personas, como sucede con otros padecimientos gastrointestinales.

Cyclospora qué es, síntomas además de la diarrea repentina y cómo se transmite Canva.

¿Cómo prevenir la infección por Cyclospora y cuándo es necesario acudir al médico?

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la ciclosporosis. Las principales medidas recomendadas por las autoridades sanitarias buscan reducir la exposición al parásito mediante hábitos de higiene y un adecuado manejo de los alimentos.

El CDC recomienda:

Consumir agua potable o correctamente desinfectada

Lavar frutas y verduras antes de consumirlas

Manipular adecuadamente los alimentos

Evitar alimentos o bebidas cuya higiene sea dudosa

Extremar precauciones durante viajes a zonas donde la enfermedad es más frecuente

Si una persona presenta diarrea intensa durante varios días, pérdida importante de líquidos, fiebre, vómitos persistentes o signos de deshidratación, debe acudir al médico para recibir atención oportuna.

Cyclospora qué es, síntomas además de la diarrea repentina y cómo se transmite Canva.

¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento para la infección por Cyclospora?

El diagnóstico de la ciclosporosis requiere estudios específicos, ya que Cyclospora cayetanensis no suele identificarse en los análisis rutinarios de heces. De acuerdo con el CDC, en ocasiones es necesario analizar varias muestras tomadas en diferentes días para confirmar la infección.

Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento de primera elección es el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX), siempre bajo prescripción médica. Tanto el CDC como el Manual MSD indican que este medicamento es el más eficaz para eliminar el parásito en la mayoría de los pacientes.

Además del tratamiento, mantener una adecuada hidratación resulta fundamental para compensar la pérdida de líquidos provocada por la diarrea, especialmente en niños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

En personas que no pueden recibir este antibiótico por alergia u otras condiciones médicas, el especialista evaluará alternativas para controlar los síntomas y reducir el riesgo de complicaciones.

Aunque la ciclosporosis no es una enfermedad nueva, los brotes asociados con alimentos frescos recuerdan la importancia de fortalecer las medidas de higiene desde la producción agrícola hasta el consumo en casa.

Identificar los síntomas de forma temprana y acudir al médico cuando la diarrea persiste durante varios días permite obtener un diagnóstico oportuno, iniciar el tratamiento adecuado y disminuir el riesgo de deshidratación o de una infección prolongada.