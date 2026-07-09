Cruz Roja Mexicana: El legado de valentía y solidaridad de la histórica misión humanitaria en Venezuela

Dejaron a sus familias, suspendieron sus actividades cotidianas y viajaron para arriesgar su vida y salvar la de otros. Así se define la experiencia de 15 rescatistas y cuatro binomios caninos de la Cruz Roja Mexicana que se integraron a la misión humanitaria desplegada en Venezuela tras los sismos del pasado 25 de junio.

Lo que comenzó como una respuesta inmediata ante la tragedia se convirtió en una jornada de 10 días donde la esperanza desafió al desastre. El equipo USAR Nivel Pesado de la Cruz Roja Mexicana no solo llevó consigo equipo técnico, sino una capacidad humana que se puso a prueba bajo condiciones extremas: calor sofocante, alta humedad y estructuras colapsadas que amenazaban con derrumbarse a cada paso. Lejos de la comodidad del hogar, estos especialistas durmieron en el piso, comieron lo que pudieron y tomaron decisiones críticas bajo una presión constante, siempre con el objetivo de hallar un latido entre los escombros.

El rescate de Hernán se convirtió en el faro de esta misión, un símbolo de convicción que quedará grabado en la historia de la institución. "El esfuerzo real es aquel que no se logra capturar en fotografías, sino que se vive en el cansancio del cuerpo", relató conmovido Marco Antonio Franco Hernández, coordinador de los rescatistas, quien recordó cómo el trabajo no se limitó a una sola persona, sino que fue el resultado de la unión histórica de equipos que, sin importar las banderas, se enfocaron en una sola meta: devolver la vida a quienes el sismo intentó arrebatar.

La labor no solo fue de búsqueda y rescate; también incluyó la recuperación de 37 cuerpos, un acto de profunda empatía que permitió a decenas de familias venezolanas cerrar sus ciclos de duelo con dignidad. En este terreno, los binomios caninos —Halley, Balam, Orly y Kenai— se erigieron como piezas fundamentales, realizando cerca de 40 intervenciones que guiaron de manera eficiente y precisa las operaciones en las zonas de mayor riesgo. A la par, el equipo operó centros de soporte con asistencia médica, agua y alimentos, demostrando que la solidaridad de México trasciende fronteras.

Durante la ceremonia de reconocimiento encabezada por Eduardo Agüero Le Duc, Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, se enfatizó que la verdadera fuerza de la institución reside en sus voluntarios.

"La única sensación semejante a dar vida, es salvar vida", expresó y agradeció no solo a los rescatistas, sino a la coordinación nacional, al gobierno federal y a las fuerzas armadas por el trabajo conjunto que hizo posible esta movilización internacional. Además, se anunció con orgullo que México, de la mano de la Cruz Roja, inicia el proceso de acreditación INSARAG como equipo de rescate pesado, un hito que consolidaría a la institución como un referente global.

“Quiero reconocer también a quienes pertenecieron y permanecieron en nuestro país, coordinando esta operación desde la coordinación nacional de socorros y desastres, manteniendo comunicación permanente con las autoridades mexicanas, la Federación Internacional y todas las instituciones involucradas”, expresó José Antonio Venta, coordinador nacional de Socorros y Desastres de la Cruz Roja Mexicana.

Aunque la misión concluyó en su fase de emergencia, la labor no termina. La solidaridad, como se señaló en el evento, es un compromiso permanente; por ello, parte del personal permanecerá en Venezuela para seguir brindando apoyo logístico y de seguridad.

Los héroes reconocidos:

Rescatistas: Leslie López Padilla, Rafael Carrillo Hernández, Armando Edgar Martínez Olguín, Kenia Arellano Quintana, Gonzalo Granados Delgado, Miguel Ángel Martínez Gutiérrez, Alberto Peña Martínez, Jesús Adalberto Pastor Cruz, Juan Manuel Bejarano Jarillo, Isabel Rodríguez Rivera, Daniel Montes Fabela, Miguel Ángel Gallegos Briseño, Sebastián Ricalde González, Tania Karina Saldaña Arroyo y Marco Antonio Franco Hernández.

Binomios Caninos: Halley, Balam, Orly y Kenai.

Tripulación aérea: Capitán Antonio Terragona, Capitán Marco Antonio Almazán, Capitán Jorge Alejandro Espejel y Primer Oficial Omar Soria.

Hoy Cruz Roja mexicana cuenta con 222 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, distribuidos en todo el país; hombres, y mujeres altamente capacitados, preparados para responder cuando México o alguna nación hermana lo requiera.