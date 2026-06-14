¿Cuánto tarda en hacer efecto el kéfir? Nutrióloga explica los cambios que hace en tu cuerpo

Después de comer, el pantalón aprieta más de la cuenta, aparecen gases, una sensación de pesadez o esa inflamación que muchos resumen con una frase cotidiana: “me cayó mal”. Para quienes viven con digestiones sensibles o con síndrome de intestino irritable, esos episodios pueden sentirse casi normales, aunque no necesariamente deberían serlo.

En medio de esa búsqueda por sentirse menos inflamado, el kéfir se ha vuelto una opción cada vez más mencionada. No es una medicina ni una solución mágica, pero sí un alimento fermentado que puede formar parte de una estrategia para cuidar la microbiota intestinal, es decir, ese conjunto de bacterias buenas que participa en la digestión y en otros procesos del cuerpo.

¿Cuánto tarda en hacer efecto el kefir?

En entrevista con Liz Memun, nutrióloga funcional y vocera de Lifeway Kefir, los primeros cambios podrían aparecer relativamente pronto, siempre que el consumo sea constante y vaya acompañado de una alimentación adecuada.

“Los cambios se notan en la primera semana”, explicó la especialista.

En esos primeros días, algunas personas podrían empezar a notar que ya no se sienten tan distendidas o que disminuye la producción de gases. No significa que todos los síntomas desaparezcan de inmediato, pero sí que el cuerpo puede comenzar a responder.

El kéfir es un alimento fermentado elaborado a partir de leche y gránulos de kéfir, una mezcla de bacterias y levaduras que transforman parte de la lactosa durante la fermentación. Por eso tiene un sabor ligeramente ácido y una textura cremosa. Según Memun, ese sabor no debe confundirse con algo dañino para el estómago.

El kefir podría ayudar a tu flora intestinal Pexels

“Un buen kéfir tiene que tener esta consistencia cremosita y ácida, eso nos va a hablar de un buen proceso de fermentación”, señaló.

Sin embargo, aunque pueda tener beneficios digestivos, la recomendación no es empezar con grandes cantidades. De hecho, hacerlo así podría provocar incomodidad, sobre todo en personas con intestino sensible o que no están acostumbradas a consumir alimentos fermentados.

“Yo siempre recomiendo empezar poco a poco, a lo mejor con un caballito, dos, tres días, después medio vaso y después ya consumirlo de forma regular”, dijo la nutrióloga.

La razón es sencilla: el intestino necesita adaptarse. Al introducir un alimento con microorganismos vivos, puede haber una especie de “choque” inicial si se consume demasiado desde el primer día. Por eso, empezar con poca cantidad puede ayudar a que el cuerpo lo tolere mejor.

¿Y cuándo deberían verse cambios más claros?

“A los 21 días ya tiene que haber un claro mejoramiento también del ritmo de las evacuaciones”, explicó.

Esto podría notarse en personas con estreñimiento, evacuaciones irregulares o periodos alternados de diarrea y estreñimiento, siempre que el consumo sea constante y no se descuide el resto de la alimentación.

El kefir puede ir combinado con otros alimentos Pexels

La especialista también subrayó que el kéfir funciona mejor cuando no se toma de forma aislada. Es decir, no basta con agregarlo a la rutina si la dieta diaria sigue cargada de ultraprocesados, exceso de azúcar o poca fibra. Para que los probióticos tengan mejores condiciones, también necesitan alimento: frutas, verduras, granos integrales y otras fuentes de fibra prebiótica.

El kéfir puede empezar a sentirse en la primera semana, pero sus efectos más claros podrían observarse hacia los 21 días. La clave está en introducirlo poco a poco, mantener la constancia y entender que ningún alimento trabaja solo: el intestino también necesita descanso, menos estrés y una alimentación que no lo tenga todo el tiempo bajo presión.

bgpa