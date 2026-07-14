¿Cuándo una diarrea ya no es normal? Las señales para pedir una prueba de Cyclospora

Una diarrea puede comenzar después de una comida pesada, durar uno o dos días y desaparecer sin mayores consecuencias. El problema aparece cuando el malestar parece no terminar: las evacuaciones se vuelven completamente acuosas, puedes perder el apetito, comenzar a bajar de peso y, justo cuando cree que se ha recuperado, los síntomas regresan. Ese comportamiento podría ser una pista de una infección por Cyclospora.

En medio de las investigaciones abiertas en Estados Unidos por nuevos brotes de ciclosporiasis, especialistas también comienzan a identificar pacientes en México; sin embargo, la infección puede pasar inadvertida porque sus molestias se confunden fácilmente con una gastroenteritis y el parásito no siempre se busca en los estudios habituales de laboratorio.

En julio de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mantenía activas distintas investigaciones relacionadas con Cyclospora, algunas todavía sin un alimento identificado como origen.

¿Cuándo la diarrea puede relacionarse con Cyclospora?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Su manifestación más característica es una diarrea acuosa, con evacuaciones frecuentes que, en algunos pacientes, pueden ser especialmente intensas o “explosivas”.

No todas las personas con diarrea necesitan una prueba para detectar este parásito. La sospecha aumenta cuando las evacuaciones se prolongan, parecen mejorar y después reaparecen, o están acompañadas por otras molestias como:

Pérdida de apetito.

Disminución de peso sin explicación.

Cólicos e inflamación abdominal.

Exceso de gases.

Náuseas.

Cansancio persistente.

Fiebre ligera o dolor corporal, con menor frecuencia.

Sin tratamiento, los síntomas pueden continuar durante varias semanas. Una de sus particularidades es que la diarrea puede desaparecer temporalmente y volver días después, mientras que la fatiga puede permanecer incluso cuando las molestias intestinales ya terminaron.

Cyclospora Especial

La posibilidad también debe considerarse cuando la persona consumió recientemente frutas, verduras, hierbas frescas o ensaladas crudas, bebió agua posiblemente contaminada o viajó a una región tropical o subtropical. La infección se adquiere principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito.

La prueba debe solicitarse específicamente

Uno de los principales obstáculos para identificar la ciclosporiasis es que un análisis convencional de heces no siempre incluye la búsqueda de Cyclospora. Incluso algunos paneles gastrointestinales realizados mediante PCR no tienen un marcador para detectar el parásito.

Por ello, el médico debe solicitar expresamente una prueba para Cyclospora, ya sea mediante microscopía, una tinción especial o métodos moleculares. En el microscopio, sus ooquistes pueden observarse mediante una tinción ácido-alcohol resistente modificada y confirmarse a través de otras técnicas de laboratorio.

Un primer resultado negativo tampoco siempre descarta la infección. El parásito puede eliminarse de manera intermitente y en cantidades reducidas, incluso cuando la persona presenta diarrea abundante. Por esa razón, el médico podría solicitar muestras de heces tomadas en distintos días.

En la consulta conviene informar desde cuándo comenzó la diarrea, cuántas evacuaciones se presentan al día, si los síntomas desaparecieron y regresaron, qué alimentos se consumieron antes del inicio del malestar y si hubo algún viaje reciente. Estos antecedentes ayudan a decidir si es necesario buscar Cyclospora u otra causa de infección intestinal.

¿Qué señales requieren atención médica inmediata?

Más allá de la posibilidad de ciclosporiasis, una diarrea deja de ser un problema menor cuando provoca signos de deshidratación o se acompaña de síntomas graves. Es necesario buscar atención médica si existe poca orina, boca seca, sed intensa, mareo al levantarse, debilidad marcada o imposibilidad para retener líquidos.

También se recomienda consultar cuando la diarrea dura más de tres días, existen seis o más evacuaciones líquidas en una jornada, aparece fiebre alta, hay vómitos frecuentes, dolor abdominal intenso o las heces contienen sangre, pus o adquieren una apariencia negra. Estas últimas manifestaciones no son las más características de Cyclospora y podrían apuntar a otra enfermedad que también necesita diagnóstico.

Los niños pequeños, adultos mayores, personas embarazadas y pacientes con defensas debilitadas pueden deshidratarse o presentar complicaciones con mayor facilidad, por lo que no deberían esperar a que los síntomas se prolonguen para solicitar valoración.

bgpa