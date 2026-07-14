Sexualidad sin límites después de los 40

Hablar de la sexualidad femenina después de los 40 años sigue siendo, para muchas mujeres, un tema rodeado de mitos y creencias que poco tienen que ver con la realidad.

Por ello, Mujeres Que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, realizó la clínica "Sexualidad en los 40+, presentada por Proesse Pro.

Durante este diálogo, la sexóloga, Claudia Rampazzo, ofreció una charla sobre temas sexuales en mujeres de 40 años, para despejar todos estos mitos que existen alrededor del tema.

En un espacio de seguridad y complicidad, las invitadas que se dieron cita en la Gran Cantina Filomeno, expresaron sus dudas y experiencias respecto al tema.

El diálogo se llevó a cabo en la Gran Cantina Filomeno.

Transformación de la sexualidad en los 40+

Desde hace muchos años se ha pensado que el deseo disminuye inevitablemente, que el placer deja de ser una prioridad o que los cambios hormonales marcan el fin de una vida sexual satisfactoria.

Sin embargo, la evidencia y la experiencia de muchas mujeres muestran un panorama muy distinto que se ha convertido en una oportunidad para vivir una sexualidad saludable y libre de prejuicios.

La especialista comentó que los síntomas de la menopausia pueden variar mucho entre una mujer y otra, pues algunas experimentan cambios leves, mientras que otras presentan síntomas que afectan significativamente su calidad de vida.

La menopausia se confirma cuando han transcurrido 12 meses consecutivos sin menstruación y suele ocurrir entre los 45 y 55 años.

Algunos de los síntomas más comunes son: bochornos, sequedad vaginal, disminución del deseo sexual, alteraciones del sueño, cambios de humor, falta de energía, entre otros.

"La menopausia no es el final de una etapa, sino el comienzo de una transformación. Habrá desafíos, pero también nuevas oportunidades para descubrir una mejor versión de ti misma”, enfatizó.

La especialista subrayó que en esta etapa se puede disfrutar una vida sexual libre, saludable y sin límites.

También recalcó que existen suplementos alimenticios como el de Proesse Pro que está enfocado en la salud femenina durante el climaterio y la menopausia, ya que su fórmula contiene citrato de calcio, proteína de soya, corteza de magnolia, magnesio, lactobacilos y vitamina D3.

Las invitadas compartieron sus experiencias personales respecto al tema.

El comportamiento de la sexualidad humana

En esta plática íntima, la sexóloga habló sobre la sexualidad humana, tocando los puntos que la conforman y la importancia que tiene cada uno.

Comenzó hablando de la orientación sexual, que es lo primero que se desarrolla.

"La orientación sexual no se elige, se descubre. Desde los primeros años de vida comienza a manifestarse como parte natural del desarrollo de cada persona”, dijo.

Después habló de la identidad de género, el erotismo, y el vínculo afectivo, que fue de gran interés para todas las invitadas, generando debate, pues reveló que se divide en cortejo, enamoramiento y amor cotidiano.

Por último se tocó el tema de la reproductividad, que es una de las dimensiones de la sexualidad humana relacionada con la capacidad y la experiencia de crear vida, así como las responsabilidades que conlleva.

Más allá de los cambios físicos y hormonales a lo largo de la vida, la sexualidad femenina después de los 40 representa una etapa de autoconocimiento, seguridad y nuevas posibilidades.

Romper con los mitos que durante años han rodeado este tema permite que más mujeres reconozcan su derecho a vivir una sexualidad plena, informada y libre de prejuicios; disfrutando cada una de sus etapas.

El encuentro concluyó con un mensaje contundente, la edad no limita el deseo ni la capacidad de disfrutar la intimidad.

Por el contrario, esta etapa puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la conexión con el cuerpo, las emociones y la propia identidad.

Las invitadas agradecieron mucho este íntimo espacio en donde tuvieron la oportunidad de convivir y compartir vivencias personales que las hicieron sentirse identificadas.