Ciclo M celebra su tercera edición impulsando salud menstrual como derecho 

La tercera edición del Festival Ciclo M se consolida como una plataforma clave para visibilizar la salud menstrual como un tema de derechos, educación y salud en México. A través de actividades y experiencias que fomentan el acceso a información científica, el diálogo abierto y la transformación social sobre el ciclo menstrual.

Organizado por Essity, UNICEF y la colectiva Menstruación Digna México, Ciclo M se realizó en el marco del Día de la Higiene Menstrual, reuniendo esfuerzos del sector privado, organismos internacionales, educadoras menstruales y sociedad civil para seguir derribando tabúes y promover un cambio cultural con perspectiva de bienestar y dignidad.

"Los resultados de la Segunda Encuesta de Gestión Menstrual son muy claros: sí, hay avances en distintos frentes, pero también persisten brechas para lograr una salud menstrual digna en nuestro país. Por ello el Festival Ciclo M se convierte en un espacio necesario de reflexión, en el que se visibiliza el ciclo menstrual y se concientiza a mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y personas menstruantes", dijo Palmira Camargo, directora de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de Essity en Latinoamérica.

La jornada de talleres de Ciclo M 2026 reunió a infancias, adolescencias, familias y público en general en un espacio inclusivo, participativo y libre de estigmas sobre el ciclo menstrual. A través de metodologías creativas y basadas en evidencia se fomentó el conocimiento integral del cuerpo, el combate a la desinformación y la reflexión sobre el papel de las masculinidades.

"Normalizar la conversación sobre la menstruación y generar espacios seguros de salud y gestión digna es fundamental para que las nuevas generaciones construyan una relación positiva con su ciclo. Desde UNICEF destacamos que la menstruación es un derecho que debe ser reconocido, respetado y garantizado para la infancia y la adolescencia", dijo Astrid Hollander, jefa de Educación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México.

"Muchas niñas llegan a perder casi un mes de clases al año por la falta de acceso a productos menstruales, infraestructura adecuada y por las burlas o comentarios hirientes de sus compañeros. Ahí radica la importancia del Festival Ciclo M: consolidarse como un espacio seguro para romper estigmas, para involucrar a toda la sociedad, porque la menstruación no debe ser un tema aislado ni privado: es una conversación que también pertenece a las familias, a las escuelas, a los hombres, a las infancias y a las comunidades", menciona Anahí Rodríguez, portavoz de Menstruación Digna México.

Ciclo M 2026 confirma que avanzar en la gestión menstrual en México implica mucho más que el acceso a productos: supone garantizar información veraz, espacios seguros y condiciones dignas para todas las personas menstruantes.

La edición 2026 del Festival Ciclo M reunió a más de 300 asistentes, lo que refleja el creciente interés y la relevancia de generar este tipo de espacios de encuentro y diálogo. Es momento de reconocer la menstruación como un derecho y construir, desde hoy, una sociedad más justa, informada e inclusiva, donde la menstruación se viva con libertad y respeto.