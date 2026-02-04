¡Atención hombres!, Las olas de calor no solo causan sed; también 'apagan' tu sistema reproductivo

En los últimos años, México y el mundo han enfrentado olas de calor sin precedentes. Aunque solemos preocuparnos por la hidratación o los golpes de calor, existe un impacto invisible pero profundo en la salud del hombre: el deterioro de la capacidad reproductiva.

La pregunta no es solo si el calor afecta, sino qué tan permanente puede ser este daño y qué dice la ciencia más reciente al respecto.

A diferencia de otros órganos, los testículos se encuentran alojados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal. Canva

¿Cómo afecta el calor a los espermatozoides?

La biología masculina posee una ingeniería térmica, a diferencia de otros órganos, los testículos se encuentran alojados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal.

Esta ubicación no es accidental; su propósito es mantener una temperatura de entre uno y dos grados centígrados por debajo de la temperatura corporal central (que normalmente es de 37°C).

Cuando esta barrera térmica se rompe por factores externos, se desencadena un proceso químico conocido como estrés oxidativo.

El estrés oxidativo es uno de los principales mecanismos por los que el calor afecta la fertilidad masculina. Ocurre cuando se produce un exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS) y el cuerpo no logra neutralizarlas con antioxidantes.

En los espermatozoides, este desequilibrio puede dañar su membrana, reducir su movilidad y provocar fragmentación del ADN, un factor clave en la disminución de la calidad seminal.

Esto significa que la "instrucción genética" que lleva el espermatozoide se rompe, dificultando que el óvulo sea fecundado o aumentando las probabilidades de un aborto espontáneo en las primeras semanas de embarazo.

Estudios com el de Oxford Academic han demostrado que el aumento de la temperatura testicular, ya sea por calor ambiental, sauna, baños calientes o exposición prolongada, favorece este proceso oxidativo y compromete la capacidad reproductiva masculina, incluso cuando otros parámetros del semen parecen normales.

En un estado de "emergencia térmica", el sistema reproductivo es uno de los primeros en reducir su actividad para conservar energía y evitar un colapso sistémico. Canva

Olas de calor: Un riesgo silencioso para la paternidad

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han señalado que el incremento de la temperatura ambiental por el cambio climático ya es un factor de riesgo epidemiológico.

Durante una ola de calor, el cuerpo humano prioriza funciones vitales para la supervivencia. En este estado de "emergencia térmica", el sistema reproductivo es uno de los primeros en reducir su actividad para conservar energía y evitar un colapso sistémico.

Un estudio liderado por el CONICET y publicado en Science of The Total Environment halló que la exposición a temperaturas extremas durante los 90 días previos a la concepción (el tiempo que tarda un espermatozoide en madurar) reduce drásticamente la concentración de células reproductivas.

En México, donde regiones del norte y sureste han superado los 45°C en periodos prolongados, la Secretaría de Salud y organismos internacionales como la OMS han empezado a observar que la infertilidad no es solo una cuestión genética o de edad, sino ambiental.

La "pobreza térmica" (falta de calefacción o aire acondicionado) en los hogares y el trabajo al aire libre están alterando el mapa de la paternidad en el país.

Hábitos diarios que "cocinan" la fertilidad masculina

No podemos culpar únicamente al sol. La vida moderna ha introducido hábitos que generan "microclimas" de calor extremo en la zona pélvica.

Mayo Clínic advierte que pequeñas acciones cotidianas pueden ser tan dañinas como una ola de calor:

Laptops en el regazo: El calor del procesador, sumado a la postura de piernas cerradas, puede elevar la temperatura escrotal hasta en 2.8°C en menos de una hora.

Ropa interior y moda: El uso de fibras sintéticas (como el poliéster) y pantalones de mezclilla demasiado ajustados impide que la piel respire, atrapando el calor corporal y "asfixiando" térmicamente a los testículos.

Baños de inmersión y saunas: Un estudio recopilado por ResearchGate confirmó que los hombres que utilizan jacuzzis con frecuencia presentan una menor "fecundabilidad". El calor del agua es mucho más eficiente para elevar la temperatura interna que el calor del aire.

El mayor peligro del calor es que es un enemigo silencioso. Canva

Síntomas y señales de que el calor está dañando tu calidad seminal

El mayor peligro del calor es que es un enemigo silencioso. No causa dolor, inflamación ni cambios visibles a simple vista. Sin embargo, a través de estudios publicados en PubMed, se ha identificado que quienes trabajan en entornos calurosos (panaderos, fundidores, conductores de larga distancia o soldadores) presentan tres alteraciones diagnósticas claras:

Astenospermia: El "cansancio" celular. Los espermatozoides pierden su capacidad de nadar en línea recta, lo que les impide llegar al óvulo. Teratospermia: Defectos de fábrica. El calor deforma la cabeza o la cola de los espermatozoides, impidiendo que el proceso de penetración del óvulo sea exitoso. Oligospermia: Una caída en la producción total. El testículo, al detectar calor, ralentiza la fabricación de nuevas células.

La fertilidad masculina no es un factor aislado de la crisis climática ni del estilo de vida digital. Canva

¿Cómo proteger tu salud reproductiva en verano?

Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el daño por calor es reversible si se toman medidas a tiempo. Expertos del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y académicos de la UNAM sugieren una estrategia de protección integral:

Hidratación Crítica: No es solo para la sed; el agua ayuda a que el sistema de sudoración funcione correctamente, lo que regula la temperatura de todo el cuerpo, incluido el escroto.

Vestimenta Consciente: Optar por ropa interior tipo boxer de algodón holgado. El algodón permite la evaporación de la humedad y el enfriamiento natural.

Pausas de Enfriamiento: Si tu trabajo requiere estar sentado mucho tiempo o cerca de fuentes de calor, levántate cada 45 minutos. Esto permite que el flujo de aire reduzca la temperatura acumulada en la silla.

Nutrición Defensiva: Una dieta rica en antioxidantes es clave. Elementos como el Zinc y el Selenio (presentes en frutos secos y semillas) actúan como un "escudo" que ayuda a reparar el ADN dañado por el estrés térmico.

La fertilidad masculina no es un factor aislado de la crisis climática ni del estilo de vida digital. Los especialistas han demostrado que el testículo es un órgano extremadamente sensible al calor, y que el daño provocado por el estrés térmico —aunque a menudo reversible— impacta directamente en las tasas de éxito de concepción.

Proteger la salud reproductiva hoy exige una transición hacia hábitos más conscientes: desde la elección de fibras naturales en la vestimenta hasta la gestión del tiempo frente a dispositivos que emiten calor.

En un mundo cada vez más cálido, la prevención térmica se ha convertido en la herramienta más efectiva para asegurar la viabilidad de la vida.