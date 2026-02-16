India reúne al 'G20 de la IA': gobiernos y gigantes tech discuten los riesgos globales

Del 16 al 20 de febrero, la India será epicentro del más importante debate global en torno a los alcances y riesgos de la tecnología, pues alberga la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial.

Se trata de un encuentro que reúne a 20 jefes de Estado, 45 delegaciones ministeriales y ejecutivos de las principales empresas tecnológicas de Silicon Valley para discutir desde el futuro del empleo hasta la seguridad infantil en la era digital.

De acuerdo con AFP, esta es la cuarta cumbre global dedicada exclusivamente a la IA, tras las celebradas en Francia, Corea del Sur y el Reino Unido. Sin embargo, la edición de 2026 es considerada la más ambiciosa hasta la fecha.

Entre los asistentes destacan figuras clave del sector tecnológico como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, Sundar Pichai, CEO de Google y Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia. También participan líderes políticos como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario francés, Emmanuel Macron.

El encuentro reunirá a empresarios tecnológicos y jefes de Estado. REUTERS

Una hoja de ruta global para la IA

La cumbre tiene como objetivo central definir una “hoja de ruta compartida para la gobernanza y la colaboración global en la IA”.

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial generativa ha impulsado las ganancias y la cotización bursátil de las grandes tecnológicas, pero también ha encendido alertas sobre sus consecuencias sociales.

La cumbre enriquecerá el discurso global sobre diversos aspectos de la IA, como la innovación, la colaboración, el uso responsable y más", dijo el primer ministro de la India, Narendra Modi, en su cuenta de X.

En el evento habrá paneles y mesas redondas sobre temas diversos: desde cómo la IA puede contribuir a hacer más seguras las carreteras de India -uno de los países con mayores índices de accidentes viales- hasta cómo interactúan las mujeres con esta tecnología emergente.

A diferencia de la reunión celebrada en 2023 en Reino Unido, que estuvo enfocada principalmente en la seguridad, el encuentro en Nueva Delhi amplía su alcance. La cumbre gira en torno a tres ejes, denominados los tres 'sutras': personas, planeta y progreso. Estos principios buscan integrar la dimensión social, económica y ambiental en el desarrollo tecnológico.

Kelly Forbes, directora del AI Asia Pacific Institute, señaló a AFP que “hay un margen real para el cambio”, aunque advirtió que podría no producirse con la rapidez necesaria para evitar daños, especialmente en menores de edad.

Los tres pilares de la cumbre: personas, planeta y progreso. X: @AshwiniVaishnaw

Regulación de la IA, tensiones y liderazgo emergente

Las discusiones sobre gobernanza no están exentas de tensiones. En la Cumbre de Acción sobre la IA celebrada el año pasado en París, decenas de países firmaron una declaración que llamaba a regular la tecnología para que fuera abierta y ética.

Sin embargo, Estados Unidos no suscribió ese documento. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, sostuvo entonces que “un exceso de regulación podría matar a un sector transformador justo cuando está despegando”.

La edición de Nueva Delhi adquiere relevancia adicional por tratarse de la primera organizada por un país en desarrollo. El Ministerio de Tecnología subrayó que el encuentro “dará forma a una visión compartida de la IA que realmente sirva a la mayoría, no solo a unos pocos”.

India ha avanzado con rapidez en el ámbito tecnológico. En 2025, el país ascendió al tercer puesto en la clasificación global anual de competitividad en IA elaborada por investigadores de la Universidad de Stanford, superando a Corea del Sur y Japón.

No obstante, expertos citados por AFP consideran que aún queda un largo camino para competir de tú a tú con Estados Unidos y China.

La India ya es el tercer puesto global en el ranking de competitividad en IA X: @AshwiniVaishnaw

Empleo bajo presión debido a la IA

Uno de los puntos más sensibles del debate es el impacto laboral. A nivel mundial, la IA podría afectar sectores que van desde el desarrollo de software hasta la manufactura y la industria cinematográfica.

Por ejemplo, en la India, áreas como la atención al cliente y el soporte técnico -fundamentales en su economía de servicios- enfrentan especial vulnerabilidad.

Las acciones de empresas de outsourcing han registrado caídas recientes, en parte atribuidas a los avances en herramientas de asistencia basadas en IA. Según el empresario Peush Bery, las soluciones de voz impulsadas por inteligencia artificial “eliminarán definitivamente” los centros de llamadas.

Sin embargo, el panorama no es exclusivamente negativo. Bery señaló que al mismo tiempo “surgen nuevos empleos, surgen nuevos campos”, como el procesamiento y etiquetado de datos para entrenar sistemas capaces de reconocer distintos acentos y contextos lingüísticos.

La cumbre de Nueva Delhi busca precisamente equilibrar estas dos caras del fenómeno: el potencial transformador de la tecnología y los riesgos sociales que entraña.

Con gobiernos y gigantes tecnológicos sentados en la misma mesa, India aspira a posicionarse como un puente entre innovación y regulación en una era donde la inteligencia artificial ya no es una promesa futura, sino una realidad que redefine el presente.

Líderes globales y gigantes tech debatirán sobre el impacto de la IA en el empleo X: @AshwiniVaishnaw

Con información de AFP