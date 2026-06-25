Tiktoker relata abuso en ritual en el Mercado de Sonora y vive sucesos extraños

La tiktoker Paranordan aseguró haber sido víctima de un presunto abuso sexual durante un ritual realizado en el Mercado de Sonora y afirmó que, posteriormente, vivió una serie de experiencias paranormales esa misma noche.

A través de un primer video, la creadora de contenido explicó que no sabía con certeza si había sido víctima de un presunto abuso sexual mientras participaba en un ritual que, según relató, ocurrió tras acudir al Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, para comprar algunos artículos esotéricos.

Foto: Instagram paranordan

Fui al Mercado de Sonora para comprar unas hierbas y comprar cosas como para hacer una limpia, y un chavo de un local me habló. Yo me acerqué y le compré unas cosas".

¿Qué ocurrió durante el supuesto ritual?

La mujer aseguró que, después de realizar la compra, el hombre comenzó a hacerle una limpia sin que ella lo solicitara y posteriormente le pidió que lo acompañara a un cuarto ubicado en la parte superior del local. Según su versión, ella aceptó.

Él comenzó a realizar una especie de ritual y escupió agua", narró.

Más adelante explicó que la situación comenzó a incomodarla.

Él colocó algo en la parte de arriba de mis pompas y comenzó a hacer movimientos circulares preguntándome de la energía y cosas así. De repente sentí que comenzó a bajar un poco mi pantalón y el calzón, y yo me quedé quieta".

Foto: Captura de video

La influencer relató que permaneció inmóvil hasta que sintió que el hombre bajó aún más la mano. Aseguró que intentó acomodarse la ropa interior y retirarse, momento en el que, según dijo, el sujeto comenzó a tocar sus partes íntimas.

Posteriormente, explicó que se subió la ropa, tomó sus pertenencias y, antes de irse, el hombre le vendió una vela y además le regaló algunos artículos de protección, entre ellos un jabón.

Foto: Instagram paranordan

La creadora de contenido comentó que, una vez fuera del lugar, comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido y dudó si debía conservar o desechar los objetos que había adquirido.

También señaló que el hombre le regaló varios artículos sin que ella se los pidiera y confesó que no sabía si lo que había vivido había sido parte de un ritual o si, en realidad, "la toqueteó". Añadió que se sentía confundida y que no sabía si debía conservar las cosas que compró.

¿Qué experiencias paranormales aseguró haber vivido?

En un segundo video, la influencer afirmó que durante la noche de ese mismo día comenzó a experimentar situaciones paranormales.

Recordó que una de las frases que el hombre le dijo durante el ritual fue:

Desde que te vi me atrajo tu vibra, tu energía".

La tiktoker explicó que, con el paso de las horas, esa frase comenzó a tener otro significado para ella, pues consideró que el hombre "se comió parte de su energía".

También contó que, tras lo ocurrido, entró en pánico y decidió llamar a una amiga que, según dijo, practica la brujería. Afirmó que le explicó lo sucedido y que ella le recomendó realizar algunos rituales de limpieza con un huevo.

Foto: Instagram paranordan

Asimismo, aseguró que el sujeto habría utilizado sus conocimientos sobre brujería como pretexto para abusar de ella.

La creadora de contenido añadió que nunca antes había vivido una experiencia paranormal en ese departamento, pero esa noche, mientras dormía, comenzó a escuchar ruidos provenientes de su clóset.

Según relató, encendió la luz pensando que alguno de sus gatos estaba haciendo ruido; sin embargo, afirmó que escuchaba cómo movían sus pertenencias. Incluso comentó que sintió más miedo por esos sucesos durante la noche que por lo ocurrido horas antes durante el ritual.

Finalmente, preguntó a sus seguidores qué debía hacer y si le recomendaban realizarse una limpia o esperar, ya que aseguró que estaba llevando a cabo una limpieza energética.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

Los videos generaron un intenso debate entre los usuarios.

Mientras algunos internautas se mostraron escépticos e incluso se burlaron de su relato, otros le recomendaron presentar una denuncia formal e indicar el local donde presuntamente ocurrieron los hechos.

En un video posterior, la influencer respondió a las críticas y explicó que el hecho de no aparecer llorando o visiblemente alterada no invalida su testimonio, pues aseguró que toma medicamentos que le ayudan a regular sus emociones.