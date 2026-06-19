El gélido viento de los pasillos médicos esconde lamentos imposibles de ignorar. Hablar de hospitales embrujados en la CDMX nos obliga a desenterrar relatos que desafían la lógica de la ciencia moderna. La leyenda de Eulalia es el testimonio más vivo de este misterio sobrenatural urbano.

De acuerdo con registros históricos de la Secretaría de Salud y crónicas del propio Hospital Juárez, este relato nació en el siglo XIX. La tradición oral ha documentado testimonios consistentes de pacientes que afirman haber sido atendidos por una misteriosa mujer. Su presencia se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular analizado por sociólogos y entusiastas del folclor mexicano.

Hospitales embrujados en la CDMX: “La Planchada”, el fantasma que merodea los quirófanos del Juárez Canva

El origen de Eulalia en el Hospital Juárez

El origen de la leyenda se remonta a Eulalia, una enfermera del Hospital Juárez caracterizada por su impecable uniforme perfectamente almidonado.

La joven era conocida por su impecable vocación y dedicación absoluta al cuidado de los enfermos graves. Sin embargo, su vida cambió drásticamente al enamorarse perdidamente de un joven y ambicioso médico cirujano. El idilio amoroso se transformó rápidamente en una tormenta de desilusión, mentiras y abandono definitivo.

Tras ser engañada y abandonada, la tristeza profunda corrompió su espíritu y descuidó a sus pacientes hasta morir. El arrepentimiento posterior a su fallecimiento la encadenó perpetuamente a los pasillos del nosocomio (establecimiento hospitalario). Desde entonces, su alma en pena busca enmendar sus errores del pasado cuidando a los desvalidos.

Hospitales embrujados en la CDMX: “La Planchada”, el fantasma que merodea los quirófanos del Juárez Canva

Pasillos médicos y apariciones en la noche capitalina

Las apariciones más aterradoras de La Planchada ocurren durante la vigilia nocturna, manifestándose como una silueta femenina que flota sobre el suelo.

Los testimonios coinciden en que viste un atuendo de enfermera antiguo, extrañamente limpio y planchado.

Muchos pacientes despiertan milagrosamente curados o medicados tras recibir la visita nocturna de esta misteriosa entidad. El personal médico de guardia suele encontrar medicamentos acomodados que nadie del turno nocturno suministró realmente.

Este espectro no busca asustar a los internos, sino cumplir la promesa profesional que rompió en vida. Su presencia se siente como un súbito descenso de temperatura ambiental en las salas de trauma. Los testigos afirman que sus facciones son hermosas pero difusas, perdiéndose como humo entre las sombras.

Hospitales embrujados en la CDMX: “La Planchada”, el fantasma que merodea los quirófanos del Juárez Canva

El trasfondo histórico del Hospital Juárez de México

El Hospital Juárez de México es uno de los centros médicos más antiguos del país, inaugurado originalmente para atender heridos de guerra.

Este recinto ha sobrevivido a batallas históricas, epidemias devastadoras y al terremoto catastrófico del año 1985. Tantas décadas de dolor acumulado han convertido sus cimientos en un epicentro de actividad paranormal documentada. Los pasillos subterráneos resguardan la memoria de miles de almas que partieron de este mundo de forma trágica.

La figura de La Planchada cobró una relevancia única tras el derrumbe del ala antigua del edificio. Durante las labores de rescate, varios sobrevivientes aseguraron que una enfermera les proveyó agua y consuelo bajo los escombros. Estas declaraciones asombraron a las autoridades, pues ninguna mujer del personal se encontraba en esa zona específica.

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El impacto psicológico del mito de la enfermera fantasma

La fascinación colectiva por esta aparición responde a la necesidad humana de encontrar consuelo y esperanza en los momentos más vulnerables.

Los expertos señalan que el mito calma el miedo primitivo a morir en la más absoluta soledad hospitalaria. Saber que un ser espiritual vela por tu salud genera un alivio psicológico medible en los pacientes. La Planchada es un símbolo de redención que transforma el terror clásico en un acto de compasión eterna.

El folclor urbano ha extendido este relato a clínicas del IMSS e ISSSTE en todo el territorio nacional. Se ha convertido en la deidad protectora no oficial del gremio de la enfermería mexicana contemporánea. Una muestra innegable de cómo las leyendas urbanas moldean la identidad cultural de una sociedad entera.

Las historias que habitan los muros hospitalarios nos recuerdan que la línea entre la vida y la muerte es sumamente delgada. Prestar atención a los susurros del pasado nos ayuda a comprender los misterios del presente. ¿Crees que este espectro sea un ángel guardián o una simple alucinación colectiva?