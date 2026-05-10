Spa para peluches en Japón se hace viral; así es el servicio especial de limpieza

Conoce el spa para peluches en Japón que se ha hecho viral en redes sociales gracias a su servicio especial de limpieza para nuestros amigos felpudos. Combinando la técnica artesanal y la tecnología, este negocio le da un trato digno de la realeza a los peluches.

Un Pikachu que ha perdido su brillo tras años de abrazos, osos de felpa cuyos colores se han desvanecido por el tiempo y toda clase de criaturas de tela que muestran las "cicatrices" de una vida de juegos, son hoy los protagonistas de un fenómeno viral que ha cruzado fronteras.

El epicentro de esta revolución de ternura se encuentra en la prefectura de Yamanashi, al oeste de Tokio. Allí, lo que comenzó como un servicio especializado de limpieza de textiles de alta gama ha evolucionado hasta convertirse en un "spa para peluches" que causa furor en redes sociales como TikTok e Instagram.

Spa para peluches en Japón se hace viral ChatGPT

Cleaning Yonmarusan: el spa para peluches

El spa para peluches en Japón es un negocio de nombre Cleaning Yonmarusan, una cadena de tintorerías regional que ha sabido diversificarse. Aunque la empresa ha ofrecido servicios de limpieza de juguetes durante décadas, ha sido en la última etapa donde el negocio ha explotado.

Sin embargo, el rostro detrás de la técnica de limpieza especializada en peluches tipo spa es Masakazu Shimura, un profesional que cuenta con tres décadas de trayectoria en el mundo de la limpieza técnica.

Shimura trata a cada cliente de felpa con la delicadeza que se le otorgaría a un bebé; en entrevista con AFP, contó que el proceso que sigue es a mano: “palpo con cuidado qué tipo de material es y evalúo su estado, entre otras cosas, masajeándolo suavemente con las manos".

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A través de un masaje suave, determina qué áreas requieren mayor atención y cuáles deben tratarse con extrema precaución para evitar deformaciones.

Este nivel de pericia proviene de su experiencia limpiando desde camisas de seda de diseñador hasta tiendas de campaña. Recientemente, un video suyo se volvió tendencia al mostrar el proceso de "baño" de un muñeco de Pokémon.

Aunque el juguete estaba en condiciones aceptables, recibió un tratamiento completo: desde baños de vapor controlados hasta cepillados milimétricos tras un masaje con espuma especial.

Uno de los aspectos más fascinantes de este servicio es que a diferencia de una tintorería convencional que busca eliminar cualquier mancha, en Yonmarusan se pregunta qué debe quedarse.

Masakazu Shimura destaca que muchos clientes solicitan que no se borren ciertos detalles, como rayones o desgastes en específico, pues son memorias del cliente.

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La popularidad del spa para peluches en Japón

AFP comparte que hace diez años, Cleaning Yonmarusan procesaba alrededor de 1,200 peluches al año; hoy en día, gracias a la viralidad y a la valoración del coleccionismo, esa cantidad se ha disparado a más de 10,000 servicios de limpieza de peluches al año.

Lo más sorprendente es que este spa se ha convertido en un destino turístico, ya que existen clientes que viajan a Japón desde otros continentes con el único fin de entregar personalmente sus peluches.

El itinerario suele ser el siguiente: el dueño llega a Japón, entrega su tesoro de felpa en la tintorería y, mientras se realiza el proceso de limpieza y restauración (que puede durar varios días), el turista recorre el país.

Al finalizar su viaje, regresan a la tienda para recoger a su peluche "curado" y emprenden el vuelo de regreso a casa. Es, literalmente, unas vacaciones de spa para el juguete y su dueño.