Salt Bae sorprende al celebrar con mexicanos en el Ángel por el Mundial; "quiere volar"

El chef Salt Bae se convirtió en uno de los personajes más inesperados que aparecieron durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en el Mundial 2026. Mientras miles de aficionados se reunían en el Ángel de la Independencia para festejar el triunfo del Tri, el famoso chef turco también se sumó al ambiente de fiesta.

La victoria de México desató una gran concentración de seguidores en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México. Entre banderas, cánticos y celebraciones, varios asistentes se percataron de la presencia de Nusret Gökçe, mejor conocido mundialmente como Salt Bae.

A través de sus redes sociales, el empresario compartió imágenes y videos de su visita al Ángel de la Independencia, donde convivió con algunos aficionados y mostró parte del ambiente que se vivió tras el resultado obtenido por la Selección Mexicana.

En los videos que compartió, se observa como varias personas se acercan a él para pedirle una foto e incluso hubo quienes comenzaron a gritar “que saque la carne” o “quiere volar” para despué cargarlo y aventarlo al aire.

¿Qué hacía Salt Bae en la Ciudad de México?

La presencia del chef en los festejos ocurre pocos días después de la apertura de su nuevo restaurante en la capital del país. Nusret Gökçe inauguró una sucursal de Nusr-Et Steakhouse en Paseo de la Reforma 439, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

El establecimiento forma parte de la cadena internacional que lo hizo famoso y que destaca por ofrecer cortes de carne premium acompañados de una experiencia que combina gastronomía y espectáculo frente a los comensales.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Salt Bae?

Dentro del menú se pueden encontrar diferentes opciones de carne Prime y Wagyu australiano, cuyos precios superan fácilmente los mil pesos por platillo. Algunas de las especialidades más conocidas alcanzan costos cercanos a los 4 mil pesos.

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Uno de los productos más llamativos es el Golden Tomahawk, un corte de res cubierto con láminas de oro de 24 quilates. Aunque la sucursal de la Ciudad de México no ha revelado su precio oficial, en otras ciudades donde opera la cadena puede llegar a costar alrededor de 16 mil 500 pesos.

Además de los cortes de carne, los visitantes pueden probar Baklava, un tradicional postre turco que es servido con la misma teatralidad que caracteriza al restaurante.

La oferta también incluye una selección de cocteles de autor preparados con elementos visuales como humo, fuego y detalles dorados, características que forman parte del concepto de lujo que distingue a la marca de Salt Bae.