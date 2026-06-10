¿Ritual mundialista? Aficionados bailan Payaso de Rodeo afuera del Estadio Ciudad de México

La emoción del Mundial 2026 ya se siente y así lo dejó ver un grupo de aficionados que se pusieron a bailar Payaso de Rodeo afuera del Estadio Ciudad de México, lugar en donde tendrá lugar la inauguración de la justa deportiva este jueves 11 de junio.

Una característica de los mexicanos es que suelen tomarse todo con humor, por lo que, además de los memes, es un clásico bailar Payaso de Rodeo cuando están llenos de emoción.

Y eso es lo que ocurrió recientemente afuera del Estadio Ciudad de México, en donde la vibra mundialista ya se siente a todo lo que da.

Bailan Payaso de Rodeo afuera del Estadio Ciudad de México

Payaso de Rodeo afuera del Estadio Ciudad de México. Especial

En redes sociales circula un video en donde se observa a un grupo de aficionados afuera del antes Estadio Azteca; todos ellos, haciendo la coreografía de la canción de Caballo Dorado.

Mientras todos bailan con la música que suena de fondo, hay personas alrededor grabando el épico momento.

Ya hay ambiente en el Estadio Ciudad de México”, se lee en el texto que acompaña el video.

Entre las voces que se escuchan de las personas que están grabando la coreografía, resuenan las frases:

“Los mexicanos somos una chingonería”

“¡Viva México cab…!”

En tanto, se escuchan también aplausos y gritos eufóricos por la emoción que se siente en el lugar al bailar este clásico.

Payaso de Rodeo y La Chona, dos clásicos

Payaso de Rodeo afuera del Estadio Ciudad de México. Especial

Canciones como "Payaso de Rodeo" y "La Chona" se han convertido en símbolos culturales que muchos mexicanos identifican de inmediato, especialmente cuando están en fiestas, celebraciones o eventos donde quieren expresar orgullo por sus raíces.

"Payaso de Rodeo", interpretada por el grupo Caballo Dorado, se popularizó en los años noventa gracias a su característica coreografía grupal. La canción es fácil de bailar, no requiere pareja y suele reunir a personas de distintas edades en la pista. Con el tiempo se volvió una tradición en bodas, XV años, fiestas familiares y eventos comunitarios, por lo que para muchos mexicanos escuchar los primeros acordes genera una reacción casi automática: levantarse a bailar.

Por su parte, La Chona, de Los Tucanes de Tijuana, alcanzó un estatus similar porque es una de las canciones más reconocibles de la música regional mexicana. Su ritmo festivo, su letra sencilla y décadas de presencia en reuniones familiares la transformaron en un himno no oficial de la fiesta mexicana.

Cuando los mexicanos están en el extranjero y escuchan alguna de estas canciones, suele ocurrir un fenómeno de identidad colectiva, las canciones funcionan como una especie de señal de reconocimiento entre compatriotas. Bailarlas es una forma espontánea de decir "somos mexicanos y estamos aquí".

Algo parecido ocurre con el grito de "¡México, México!" en eventos deportivos o con canciones como Cielito Lindo. Son elementos que refuerzan el sentido de comunidad y pertenencia, especialmente cuando se está lejos del país.

Por eso, en eventos internacionales relacionados con México, como el Mundial de Futbol, Juegos Olímpicos o festivales culturales, es común que aparezcan "Payaso de Rodeo" o "La Chona".

Más que simples canciones, se han convertido en rituales festivos que representan identidad y orgullo mexicano.