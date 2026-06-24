¿Quién era Natalia Villalba, la modelo hallada sin vida dentro de una maleta?

La muerte de Natalia Villalba Angarita ha causado conmoción en Colombia. La modelo y emprendedora, originaria de Cúcuta, fue hallada sin vida dentro de una maleta en un departamento ubicado en el sector de Chapinero, en Bogotá, un caso que actualmente es investigado por las autoridades.

Mientras avanzan lasinvestigaciones, nuevos hallazgos y registros de seguridad han permitido reconstruir parte de los últimos días de la mujer, aunque todavía permanecen muchas interrogantes sin resolver.

Foto: Especial

¿Cómo fue localizado el cuerpo de Natalia Villalba?

De acuerdo con los reportes de medios colombianos, el hallazgo ocurrió cuando una trabajadora de limpieza ingresó al inmueble tras no recibir respuesta de las personas que se hospedaban en el lugar.

Al revisar, encontró una maleta en el área del baño. Dentro se encontraba el cuerpo de Natalia, mientras la regadera permanecía abierta. Tras el descubrimiento, las autoridades fueron alertadas y personal especializado realizó la inspección correspondiente.

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¿Quién era Natalia Villalba?

Natalia Villalba Angarita tenía 37 años y era originaria de Cúcuta, al Norte de Santander.

Además de desempeñarse como modelo, mantenía diversos proyectos personales y actividades comerciales que compartía con frecuencia en sus redes sociales. En sus publicaciones también mostraba aspectos relacionados con viajes, emprendimientos y momentos de su vida cotidiana.

Su fallecimiento ha generado gran impacto tanto entre sus conocidos como en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado mensajes de condolencia.

¿Qué pistas siguen las autoridades?

Las investigaciones han permitido establecer que Natalia figuraba como arrendataria del departamento donde fue encontrada.

Además, registros del edificio muestran la presencia de varios visitantes durante las semanas previas al hallazgo. Entre ellos aparecen dos ciudadanos extranjeros que actualmente son considerados personas de interés para los investigadores.

Uno de ellos es un ciudadano estadounidense que permaneció en el inmueble durante varios días a principios de junio. El otro corresponde a un ciudadano británico identificado como Matthew Foster, quien habría sido una de las últimas personas vistas junto a la víctima.

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¿Qué revelaron las cámaras de seguridad?

Las grabaciones obtenidas por las autoridades forman parte de las principales evidencias del caso.

Según los registros, el ciudadano británico ingresó al apartamento el 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente. Las cámaras también lo captaron transitando por distintas áreas del edificio mientras transportaba bolsas y otros objetos.

Estas imágenes están siendo analizadas junto con información migratoria para reconstruir sus movimientos antes y después de salir de Colombia.

¿Qué otros hallazgos se realizaron en el departamento?

Durante la inspección judicial, los investigadores localizaron documentos personales de Natalia que ahora forman parte del expediente.

Entre ellos se encontraron dos pasaportes con la misma fotografía, pero con apellidos distintos. Uno de los documentos estaba vencido y otro vigente, el cual contenía registros de viajes internacionales.

Las autoridades consideran que esta información podría ayudar a esclarecer las actividades y desplazamientos de la modelo antes de su muerte.

Hasta el momento no existe ninguna persona formalmente vinculada al proceso judicial.

Sin embargo, las autoridades continúan recopilando pruebas y no descartan solicitar apoyo internacional para ubicar a personas clave dentro de la investigación. Reportes de medios colombianos señalan que uno de los ciudadanos extranjeros de interés habría abandonado el país días después de la fecha estimada del crimen.

¿Por qué algunos especialistas comparan este caso con el de Valentina Trespalacios?

Expertos consultados por medios colombianos han señalado ciertas similitudes entre este caso y el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, otro crimen que generó gran impacto en Colombia.

No obstante, las autoridades insisten en que las investigaciones continúan y que será el análisis de las pruebas el que determine las circunstancias exactas de la muerte de Natalia Villalba.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue trabajando para reconstruir los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.