Fiscalía imputa a nueve personas por red de tráfico de migrantes en Colombia

La Fiscalía General de la Nación informó este martes la imputación de nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá. Según la investigación, la red habría lavado cerca de 100 mil millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares) obtenidos de esta actividad ilícita.

De acuerdo con las autoridades, la organización facilitaba la salida irregular de más de 800 mil migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste del país. Para ello utilizaba supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales, que servían como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia Centroamérica.

Las operaciones se concentraban en Necoclí (Antioquia) y en las localidades de Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó), puntos estratégicos de la frontera con Panamá. Desde allí se organizaba el transporte marítimo de migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.

El tráfico de migrantes por el tapón del Darién, considerado una de las rutas más peligrosas del mundo, se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la región.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 más de 520 mil personas atravesaron la selva fronteriza, mientras que en 2024 lo hicieron más de 400 mil, antes de que Estados Unidos endureciera su política migratoria.

Investigan lavado de activos

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

La investigación determinó que los ingresos de la organización superaron los 100 mil millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo analizado, incluso en plena pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.

El dinero era ocultado mediante diversas maniobras de lavado como transacciones en efectivo, creación de empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada, compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas conocidas como “pitufeo”.