Iván Cepeda, candidato izquierdistas, llama a “la calma” tras protestas en Colombia

Iván Cepeda, candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, pidió este lunes calma a sus seguidores tras las protestas registradas después de su ajustada derrota frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ganó la segunda vuelta presidencial por menos de un punto porcentual.

En un mensaje dirigido a sus simpatizantes, Cepeda llamó a evitar actos de violencia y defendió una respuesta democrática ante los resultados electorales, en medio de las tensiones que se viven en varias ciudades del país tras la victoria del abogado conocido como “El Tigre”.

Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante”, declaró el senador y defensor de derechos humanos. “Mantengamos un comportamiento ejemplar”, añadió.

Protestas tras una de las elecciones más cerradas de Colombia

La victoria de De la Espriella provocó movilizaciones en ciudades como Bogotá y Cali, donde miles de personas salieron a las calles para expresar su rechazo al resultado electoral. Durante algunas manifestaciones se registraron enfrentamientos con la policía antidisturbios y la quema de banderas de Estados Unidos.

El triunfo del abogado, respaldado políticamente por el presidente estadounidense Donald Trump, marca un giro significativo en la política colombiana después del gobierno de izquierda encabezado por Gustavo Petro.

La tensión aumentó después de que De la Espriella lanzara un mensaje dirigido a su rival durante el discurso de celebración de su victoria en Barranquilla.

Doctor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre”, afirmó el presidente electo ante sus seguidores. “El tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido en las urnas”.

Cepeda calificó esas declaraciones como “irrespetuosas” y respondió con firmeza.

A nosotros que no nos amenace”, señaló. “Tenemos una larga historia de resistencias. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”.

Un hombre arroja un neumático al fuego durante enfrentamientos con la policía mientras manifestantes protestan contra los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia. AFP

Una elección que profundiza la polarización

La campaña presidencial estuvo marcada por una fuerte confrontación ideológica entre la izquierda y la derecha.

De la Espriella construyó buena parte de su respaldo electoral con un discurso frontal contra los movimientos progresistas y contra el legado político de Petro. Durante la campaña llegó a afirmar que estaba dispuesto a “destripar” lo que describió como el “cáncer” de la izquierda, declaraciones que generaron críticas de organizaciones políticas y defensores de derechos humanos.

Las palabras adquirieron una dimensión especialmente sensible en Colombia, un país donde la violencia política ha dejado miles de víctimas durante décadas y donde numerosos dirigentes de izquierda fueron perseguidos o asesinados. Entre ellos figura el padre de Iván Cepeda, una de las referencias históricas más importantes para el actual líder opositor.

¿Qué sigue para Colombia?

La prioridad inmediata será contener la tensión política y garantizar una transición institucional sin sobresaltos. Aunque Cepeda reconoció los resultados y llamó a la calma, sus declaraciones reflejan la preocupación de amplios sectores de la oposición ante el tono utilizado por el presidente electo.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño abre una nueva etapa para Colombia. Sin embargo, la estrecha diferencia en las urnas y las protestas posteriores evidencian un país profundamente dividido, donde el reto principal será reconstruir consensos políticos y evitar que la polarización se traduzca en una mayor conflictividad social.