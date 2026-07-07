Llanto y furia: El caótico adiós de Speed al último Mundial de Cristiano Ronaldo

El influencer IShowSpeed, o mejor conocido como Speed, ha sido un ferviente seguidor de Cristiano Ronaldo y durante el Mundial 2026 se encargó de seguir los partidos de Portugal, tanto por su fanatismo como también para generar videos polémicos donde hizo referencia a Lionel Messi.

Como era de esperarse, Speed asistió al partido de octavos de final entre España y Portugal donde al final el equipo español se llevó la victoria 1-0, un resultado que dictaminó el último encuentro de Cristiano Ronaldo ya que, con 41 años de edad había advertido un día antes que sería su última aventura.

La caída del astro luso desató el colapso absoluto de su seguidor más célebre en internet IShowSpeed, quien de nombre real se llama Darren Jason Watkins Jr., originario de Cincinnati. Desde el palco exclusivo en que vistió la histórica indumentaria de la exestrella del Real Madrid, rompió en un llanto incontrolable, tirándose al suelo de los pasillos internos del recinto mientras transmitía en vivo para una audiencia que superó las 600,000 personas en directo.

Los comentarios en el en vivo iban desde aquellos que lamentaban la eliminación de Portugal hasta aquellos que se burlaban de su llanto.

Tensión con seguidores de Argentina a la salida del inmueble

Pero ese video de Speed no fue el único que se viralizó tras el partido. Cuando el influencer abandonó el estadio, acompañado de su seguridad, diversos transeúntes comenzaron a increparlo con cánticos alusivos a Lionel Messi y burlas directas por el fracaso de la escuadra comandada por CR7, lo que provocó los reclamos aireados del youtuber.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando Speed ya se encontraba en el interior de su camioneta. Un joven con la indumentaria de la Selección de Argentina, se aproximó al vehículo para pegar contra la ventanilla una fotografía impresa donde se apreciaba el rostro de Cristiano Ronaldo llorando ante lo cual el influencer bajó la ventanilla para arrebatar la impresión y destruirla.

La transmisión ya no pudo verse hasta el final dado que fue cortada por su equipo de producción con el que viaja a cada uno de los partidos.