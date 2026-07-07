Señalan a influencer de abuso sexual en un spa de CDMX

Brayan Zariñan, el influencer que ganó popularidad tras participar en un reality show de televisión, está en tendencia y no por algo positivo, existe una polémica luego de que una trabajadora de un Spa al parecer lo denunciara ante la Fiscalía de la Ciudad de México por un presunto abuso sexual ocurrido mientras ella le brindaba un servicio.

De acuerdo con datos en redes sociales de @c4jimenez, la mujer aseguró que el contacto fue sin su consentimiento y que, tras lo sucedido, el creador de contenido le ofreció una disculpa, asegurando que todo había sido un malentendido. El caso al parecer fue presentado ante el Ministerio Público y quedó en manos de las autoridades, que iniciaron las investigaciones.

Modo privado

Mientras el expediente se abrió, el influencer ha guardado silencio. Su cuenta de Instagram fue puesta en modo privado y su perfil de TikTok dejó de estar disponible, lo que desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes no dejaron de mencionar su repentina desaparición de redes sociales.

Brayan Zariñan se hizo famoso en 2024 al participar, junto con su hermano Brandon, en el reality Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón. En redes sociales se dedica a crear contenido de humor, ejercicio, cosplay y colaboraciones con distintas marcas, incluso en este año se le pudo ver en un promocional de un desodorante de edición limitada con el tema de la justa deportiva veraniega de futbol.

El caso pareciera una conducta aislada, pues hasta hoy no se han dado a conocer otras denuncias en su contra ni hay una postura pública de su defensa. Será la Fiscalía capitalina la que determine, con base en las investigaciones, si existen elementos para proceder legalmente.