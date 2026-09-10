Hasbro exige al gobierno de Trump eliminar a Optimus Prime de imágenes sobre deportación

El uso por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del gobierno del Donald Trump de superhéroes entre otros para difundir material propagandístico de control migratorio podría sufrir un cambio luego de que la empresa de juguetes Hasbro ha levantado un reclamo por el uso del líder de los Transformers, Optimus Prime.

A través de sus redes sociales, el DHS mostró una imagen de Optimus Prime con el logo del Departamento de Seguridad en uno de sus hombros, mientras que en el pecho se veía la palabra ICE, en referencia a los agentes de inmigración encargados de buscar y deportar a ilegales en los Estados Unidos. En la imagen, generada por inteligencia artificial se leía el mensaje “Transformers: Age of Deportation".

Esto generó diversos comentarios, entre ellos el de la empresa dueña de la franquicia, Hasbro, quien emitió una postura firme exigiendo el cese del uso no autorizado de sus personajes.

La queja formal de Hasbro por uso no autorizado de Transformers

La respuesta de Hasbro no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, también en sus redes sociales, la firma juguetera aclaró que estas publicaciones se realizaron completamente sin su permiso y no representan la postura del producto ni de la corporación.

Para Hasbro era importante mandar el mensaje dado que sus productos son distribuidos a nivel mundial y, especialmente, en un momento donde se viene el reestreno se una película de Transformers en todo el orbe.

Sumado a esto, el uso de Optimus Prime por parte del gobierno federal de Estados Unidos llegó en un momento sensible, apenas dos semanas después del fallecimiento de Peter Cullen, el actor de voz histórico que dio vida al personaje durante más de 40 años. La comunidad de seguidores criticó duramente al gobierno por no respetar el legado de su intérprete.

Los verdaderos valores de Optimus Prime

Para marcar una clara distancia del discurso de odio y deportación, Hasbro recordó los principios fundamentales que han definido a Optimus Prime desde su creación y, los cuales, no están con los expresados por ICE.

Hasbro recordó que el líder de los Autobots es un personaje con humildad, compasión, con un alto sentido de la justicia y de la libertad universal recordando una de sus frases: “La libertad es el derecho de todos los seres sintientes".