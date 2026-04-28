¿Te acuerdas de los pasos? Convocan baile masivo de El Ratón Vaquero en CDMX

Más allá del clásico “Señora, Señora” de Denisse de Kalafe, hay una canción que se ha vuelto hasta meme el Día de las Madres: “El Ratón Vaquero”. No decepciones a mamá y únete al baile masivo de "El Ratón Vaquero" en Ciudad de México, te contamos los detalles.

“El Ratón Vaquero” es uno de los grandes éxitos de Cri-Cri, compuesta por Francisco Gabilondo Soler, quien escribió música para niños desde la década de 1930, creando un universo narrativo lleno de personajes animales.

Esta canción cuenta la historia de un ratón estadounidense (gringo) que es capturado en una ratonera dentro de una casa. A lo largo de la canción, el personaje intenta negociar su libertad hablando en inglés, mientras el narrador responde en español.

Lo absurdo de la situación y la combinación de idiomas, resulta en una canción divertida, pero, ¿qué tiene que ver con el Día de las Madres?

El Ratón Vaquero no solo es un himno de las infancias, también del Día de las Madres Chat GPT

“El Ratón Vaquero” como himno del Día de las Madres

A diferencia de otras canciones escritas especialmente para rendir homenaje a mamá, “El Ratón Vaquero” se volvió un himno por la cultura popular y, principalmente, los bailables del 10 de mayo.

Los festivales escolares son un clásico de esta fecha y esta canción se volvió muy popular desde los años 60 y continúa vigente por su mezcla de country y folk estadounidense, además de la letra que permite crear coreografías ad hoc.

En los últimos años, “El Ratón Vaquero” ha vuelto a viralizarse por los videos en TikTok que apuntan a que, ante la economía, el único regalo que tendrá mamá será la coreografía de esta canción.

Y como en México, muchos memes se hacen realidad, en redes sociales se lanzó una convocatoria para participar en un baile masivo de “El Ratón Vaquero”.

¿Dónde será el baile masivo de El Ratón Vaquero en CDMX?

Fue el FARO Azcapotzalco quien lanzó la convocatoria para participar en la coreografía multitudinaria de “El Ratón Vaquero”, en el marco del Día de las Maternidades 2026. Ese mismo día se grabará un videoclip que se compartirá por redes sociales.

Este recinto cultural se encuentra ubicado en la avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX, saliendo del Metrobús Rosario.

Lo mejor es que, para participar en esta actividad, no necesitas ser bailarín profesional ni tener la mejor memoria para recordar los pasos del kínder, pues compartirán la coreografía en sus redes sociales para que la practiques en casa.

Asimismo, tendrán un ensayo general el día del evento para que todo salga perfecto para la grabación. Eso sí, lo que no puede faltar es tu outfit vaquero, además de agüita para hidratarte y algo para no pasar hambre.

¿Cuándo será el baile masivo de El Ratón Vaquero en CDMX?

La convocatoria para bailar “El Ratón Vaquero” en el FARO de Azcapotzalco es el próximo viernes 8 de mayo. La cita es a las 12 del mediodía; a las 12:30 se realizará el ensayo general y la grabación está programada a las 13 horas.

Echa mano de la nostalgia y sorprende a mamá con la mejor coreografía de “El Ratón Vaquero”. Únete al baile masivo y celebremos todos este Día de las Maternidades.