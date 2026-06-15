¿Oliver Tree anticipó su muerte? El detalle en su último video que desató teorías

La muerte de Oliver Tree no solo conmocionó a la industria musical, también abrió una conversación inesperada entre sus seguidores. Un videoclip publicado antes de la tragedia se convirtió en el centro de numerosas teorías debido a una serie de coincidencias que muchos consideran inquietantes.

Miles de usuarios en redes sociales han analizado escenas de "Flowers", uno de los videos más recientes del cantante, en busca de señales que, según algunos fanáticos, guardan relación con las circunstancias de su fallecimiento.

¿Oliver Tree anticipó su muerte? Captura de pantalla

¿Qué ocurrió con Oliver Tree en Brasil y cómo sucedió el accidente?

Oliver Tree murió el 14 de junio de 2026 tras verse involucrado en una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, donde dos aeronaves chocaron en el aire. El impacto provocó la caída de uno de los helicópteros sobre un estacionamiento y desató un incendio que consumió varios vehículos.

Junto al cantante también fallecieron otras personas que viajaban en las aeronaves, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido en redes sociales como Gaspi.

Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

¿Oliver Tree anticipó su muerte? Captura de pantalla

El detalle en su último video que desató teorías entre sus seguidores

Tras conocerse la noticia, usuarios de TikTok, Instagram y X revisaron las publicaciones más recientes del cantante.

Fue entonces cuando muchos señalaron una serie de escenas presentes en el videoclip de "Flowers", donde Oliver Tree aparece rodeado de helicópteros e incluso interpreta a un personaje vinculado con la aviación.

La coincidencia llamó la atención debido a que el músico perdió la vida en un accidente que involucró precisamente a dos helicópteros.

Diversos usuarios compartieron fragmentos del video y señalaron que las imágenes adquieren un significado distinto después de conocer el desenlace de los hechos. Aunque no existe evidencia que relacione la producción musical con acontecimientos reales, la similitud entre ambas situaciones alimentó rápidamente las especulaciones en internet.

¿Oliver Tree anticipó su muerte? Captura de pantalla

Redes sociales reaccionan: ¿casualidad o mensaje oculto de Oliver Tree?

Mientras algunos fanáticos consideran que las coincidencias son demasiado llamativas para ignorarlas, otros usuarios han pedido evitar las especulaciones y enfocarse en el legado artístico del cantante.

Los comentarios también reflejan el fuerte vínculo que Oliver Tree mantenía con su comunidad de seguidores, que durante años acompañó una carrera caracterizada por una estética extravagante, humor irreverente y una propuesta musical que fusionaba géneros como el pop alternativo, el rock y la música electrónica.

Las teorías continúan multiplicándose en redes sociales, donde el nombre del artista volvió a convertirse en tendencia mundial tras la tragedia.

¿Oliver Tree anticipó su muerte? Captura de pantalla

Así fue la última publicación de Oliver Tree antes de morir

Otro aspecto que ha llamado la atención de los seguidores es la última publicación que compartió en redes sociales antes del accidente.

En el video, el cantante aparece recorriendo distintas zonas de Brasil junto a creadores de contenido locales, participa en actividades recreativas y convive con fanáticos.

Las imágenes muestran a un Oliver Tree relajado y disfrutando de su estancia en el país sudamericano, sin imaginar que horas después ocurriría la tragedia que acabaría con su vida.

Tras conocerse la noticia, miles de personas regresaron a esa publicación para dejar mensajes de despedida y expresar su tristeza por la pérdida del artista.

Aunque las teorías sobre una supuesta predicción continúan circulando en internet, hasta el momento no existe ninguna prueba que respalde esas afirmaciones. Lo que sí es un hecho es que el último video de Oliver Tree adquirió un significado completamente diferente para sus seguidores después del accidente que conmocionó al mundo de la música.

La conversación alrededor de estas coincidencias refleja el impacto que tuvo el cantante en la cultura digital y la forma en que sus seguidores buscan respuestas ante una pérdida inesperada. Más allá de las especulaciones, su legado artístico permanece como el principal recuerdo para quienes siguieron su carrera durante años.