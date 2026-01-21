Nathalia, influencer colombiana, genera debate por su trato considerado coqueto en México

La experiencia de una influencer colombiana que actualmente reside en México ha abierto un debate sobre las diferencias culturales en la manera de comunicarse y relacionarse entre ambos países. Nathalia, creadora de contenido originaria de Colombia, compartió con sus seguidores que desde su llegada enfrentó malentendidos debido a su forma de expresarse, ya que muchas personas interpretaron su trato amable como una forma de coqueteo.

"Por ser colombiana, las mexicanas pensaban que yo les estaba coqueteando a sus novios", explicó. La influencer aclaró que en su cultura es común ser expresivo y afectuoso, sin que ello implique una intención romántica.

"El colombiano, por naturaleza, hombre o mujer, es coqueto, pero no porque estemos coqueteando, sino porque es la manera en que nos enseñaron a ser amables", afirmó Nathalia. La creadora de contenido también reconoció la cortesía del pueblo mexicano, aunque señaló que su forma de ser es distinta.

"No quiero decir que los mexicanos no sean amables; de hecho, creo que México está en el top de países más amables del mundo, sino que la amabilidad del mexicano es muy diferente a la amabilidad del colombiano. La amabilidad del colombiano, por naturaleza, es coqueta, pero repito, no porque intencionalmente estemos siendo coquetos", agregó.

La influencer incluso comentó que algunas personas llegaron a sacar conclusiones erróneas sobre su orientación sexual.

"Yo era amable tanto con hombres como con mujeres e inclusive llegaron a pensar que yo estaba coqueteando con las mujeres. Y cabe aclarar que yo nunca he sido lesbiana ni bisexual", afirmó.

Con el tiempo, Nathalia comenzó a notar incomodidad en su entorno, por lo que decidió preguntar directamente qué estaba ocurriendo.

"Yo empecé a notar que ciertas personas estaban incómodas por el trato que yo les daba tanto a ellas como a ellos en general. Entonces, yo pregunté: ¿Qué pasa? O ¿por qué están raros?", explicó.

Las respuestas la sorprendieron. "Me decían: ‘No, es que haces esto'. Y yo: 'Para mí eso es normal'. 'No, es que dices esto también'. Y yo: 'Para mí eso también es normal'. O: 'No, es que eres muy complaciente, muy atenta, más cariñosa, más acogedora, no sé qué'. Y yo: 'Pues es normal, ¿no?'", comentó.

Nathalia decidió modificar su comportamiento para evitar conflictos