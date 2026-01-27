Muere Jessica Daugirdas la influencer que conmovió al mundo con su lucha contra el cáncer

La noticia del fallecimiento de Jessica Daugirdas, reconocida influencer brasileña, conmocionó a miles de personas en redes sociales el pasado 25 de enero. A los 35 años, la creadora de contenido perdió la vida luego de una larga y valiente lucha contra el cáncer colorrectal, enfermedad que enfrentó durante tres años y que decidió documentar de manera abierta para concientizar y acompañar a otros pacientes.

La confirmación de su muerte fue realizada por su familia, quienes publicaron un emotivo mensaje en Instagram. En el comunicado expresaron: "Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica. Dios, en su infinita sabiduría, ha reunido a nuestra guerrera, quien luchó valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje". El mensaje fue acompañado por una fotografía donde Jessica aparece sonriente, haciendo un corazón con las manos, imagen que reflejaba su actitud positiva incluso en los momentos más difíciles.

Jessica no solo compartía contenido cotidiano, sino que convirtió sus plataformas en un espacio de testimonio, resiliencia y esperanza. A través de Instagram y TikTok, donde reunió a más de 100 mil seguidores, relató cada etapa de su diagnóstico, los procedimientos médicos, el desgaste emocional y también los pequeños triunfos que le permitían seguir adelante. Su honestidad la transformó en un referente para muchas personas que atravesaban situaciones similares.

Desde el inicio, la influencer relató que el año de su diagnóstico fue el más complejo de su vida. Los primeros síntomas, como estreñimiento persistente y presencia de sangre, la llevaron a realizarse estudios médicos que confirmaron el cáncer colorrectal. A partir de ahí comenzó un proceso médico intenso que incluyó cirugía experimental para preservar su útero, quimioterapia oral, radioterapia y posteriormente la extirpación del tumor con reposición del útero.

Según informó su hermana Gabi, Jessica permaneció hospitalizada en cuidados semi-intensivos, bajo vigilancia médica constante. Su estado de salud se agravó rápidamente debido a un cuadro de sepsis, lo que obligó a suspender su comunicación directa con seguidores. A pesar del esfuerzo médico, la condición continuó siendo delicada.

Tras darse a conocer la noticia, las redes se llenaron de mensajes de despedida.

Algunos usuarios escribieron: