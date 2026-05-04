“Al momento, no se reportan daños ni víctimas por sismo” magnitud 5.6 en Oaxaca: Sheinbaum

“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Servicio Sismológico Nacional registró a las 9:19:26 horas un sismo de magnitud preliminar 6, con localización a 14 kilómetros al Noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

El Servicio Sismológico Nacional registró a las 9:19:26 horas un sismo de magnitud preliminar 6, con localización a 14 kilómetros al Noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.", señaló el Sismológico a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

En sismo de magnitud 5.6 registrado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, activó la alerta sísmica en diversas entidades del país, incluida la Ciudad de México. Aunque el movimiento no se percibió con intensidad en la capital, la activación del sistema de alerta provocó la evacuación preventiva en edificios públicos y en el Zócalo capitalino.

El titular de la Secretaría de Gobierno de la capital, César Cravioto, relató cómo se vivió el momento dentro de una reunión de gabinete de seguridad.

Estábamos aquí en la reunión de gabinete y empezó a sonar la alerta sísmica, salimos… aquí estamos en la plancha del Zócalo como dice el protocolo”, explicó.

Protocolos que se activan sin margen de error

La activación de la alerta, detalló el funcionario, responde a parámetros técnicos definidos por el sistema de monitoreo sísmico. Aunque el temblor no generó una percepción significativa en la capital, el protocolo es claro: cualquier evento superior a magnitud 6 —o cercano con potencial de impacto— activa automáticamente la alerta.

Aparentemente no se sintió en la ciudad, pero el protocolo dice que si es de seis o más… suena la alerta sísmica”, añadió Cravioto, subrayando que el objetivo es anticipar riesgos y no reaccionar una vez ocurrido el movimiento.

Este enfoque preventivo forma parte de una estrategia consolidada tras décadas de experiencia sísmica en México, particularmente en zonas urbanas densamente pobladas.

Evacuación preventiva y respuesta institucional

La activación del sistema derivó en la evacuación inmediata de inmuebles gubernamentales, así como en el despliegue de protocolos de seguridad en espacios públicos. En el Zócalo, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, personal de distintas dependencias siguió los lineamientos establecidos.

Cravioto explicó que la respuesta institucional varía dependiendo del contexto operativo de cada autoridad. “La presidenta estaba en la mañanera… nosotros sí tenemos que salir a la plancha del Zócalo”, señaló, evidenciando la coordinación entre niveles de gobierno.

Cobertura regional del sistema de alerta

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la alerta sísmica se activó no solo en la capital, sino también en entidades como Oaxaca y Morelos, lo que confirma el alcance regional del sistema de prevención.

En un comunicado, la dependencia informó:

Se activó la alerta sísmica en Morelos, Oaxaca y Ciudad de México”, destacando que el monitoreo continúa para descartar afectaciones mayores.

El evento ocurre a pocos días del simulacro nacional programado, lo que añade una dimensión simbólica y operativa a la jornada.