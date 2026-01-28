"Me quisieron quemar en redes": vendedor de Conchamacos aclara polémica con Alex Serrano

En días recientes, un video viral en redes sociales generó indignación entre usuarios al mostrar a un vendedor ambulante cobrando 1,000 pesos por una Conchamacos, también conocida como guajolotorta, al creador de contenido Alex Serrano. La publicación desató una ola de comentarios criticando el supuesto sobreprecio y cuestionando la práctica del comerciante.

Alex Serrano, conocido por recorrer puestos de comida callejera y ofrecer sumas de dinero para luego regalar los productos a personas presentes, visitó en esta ocasión un negocio llamado Guajolotongos. Allí, además de guajolotas, se venden las llamadas Conchamacos, panes rellenos con diversos ingredientes. Tras la polémica generada, el creador de contenido Fernando Rosario, identificado en TikTok como fernandorosario110, acudió al lugar para entrevistar al dueño y conocer su versión de los hechos.

¡Qué pasó? ¿Por qué le cobró 1,000 pesos?

El propietario del establecimiento aclaró que la información difundida no era correcta.

Según el comerciante, Alex Serrano llegó ofreciendo 1,000 pesos, pero nunca vendió una sola Conchamacos a ese precio, ya que cada pieza tiene un costo de 100 pesos. Además, explicó que la reacción en redes lo sorprendió, ya que mantenía una buena relación con el tiktoker antes y después de la grabación, e incluso quedaron en planear una nueva colaboración.

El intercambio, detalló el vendedor, se dio cuando Serrano preguntó qué podía obtener por 1,000 pesos. La respuesta fue que podía llevarse todo el puesto, pero posteriormente pidió adquirir una sola Conchamacos por esa cantidad.

"Mi error fue decir que una cuesta 100 pesos y no aclarar que por mil pesos le daba diez", señaló.

Otro momento que generó polémica fue cuando el comerciante lamió la torta antes de entregarla, acción que aumentó la indignación en redes sociales. La Conchamacos consistía en un pan relleno con tamales dulces, chilaquiles, cebolla, salsa y crema, combinación que, lejos de impresionar, provocó críticas inmediatas por considerar el precio excesivo.

Alex Serrano mostró incomodidad y decidió no probar el alimento, dejando registrado el episodio en video, que rápidamente se viralizó en distintas plataformas, consolidando la polémica como uno de los temas más comentados de la semana.