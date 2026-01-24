"Me dieron permiso de fumar": Valentina Gilabert es criticada tras revelar problemas pulmonares

A casi un año del ataque que marcó su vida, Valentina Gilabert volvió a colocarse en el centro de la conversación digital al revelar que enfrenta serias complicaciones en su pulmón izquierdo. A través de un video que rápidamente se volvió viral en 2026, la influencer habló sin filtros sobre las secuelas físicas que aún arrastra y cómo estas han cambiado por completo su día a día.

Con evidente vulnerabilidad, Valentina explicó que su capacidad respiratoria ya no es la misma. "Tengo un problema en el pulmón izquierdo porque las cicatrices se pegaron", relató. Incluso confesó que estuvo a punto de no poder abordar un vuelo por el riesgo que representa la presión del avión, una situación que le generó miedo e incertidumbre.

El diagnóstico médico es delicado. Tras el apuñalamiento, el proceso de cicatrización provocó adherencias pulmonares, lo que significa que el tejido cicatricial se unió a la pleura e impide que el pulmón se expanda con normalidad. Esto no solo le provoca dolor constante, sino que convierte actividades comunes, como viajar, en un posible peligro para su salud.

¿Qué dijeron de Valentina?

Luego de la publicación del video, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo, empatía y solidaridad. Muchos reconocieron su valentía al hablar abiertamente de un tema tan delicado y aplaudieron que visibilizara las consecuencias reales de la violencia. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos.

¿Por qué la atacan?

En redes sociales comenzaron a circular críticas que cuestionaban su compromiso con la recuperación. Algunos internautas señalaron que, pese a su condición pulmonar, Valentina no habría dejado por completo el vape. Videos recientes donde aparece realizando su rutina de skincare, con dispositivos de vapeo visibles al fondo, desataron una ola de señalamientos y juicios.

La influencer aclaró la situación con un testimonio, pese a la explicación, muchos usuarios mostraron incredulidad:

"Me dieron permiso de fumar un último día ya que estoy empezando con parches de nicotina, antes de que pongan loquítos. Ayer fui al neumólogo", dijo.

Valentina Gilabert explica que fumó un día con permiso médico. Foto: @valentina.gilabert.

"¿Qué doctor dejaría hacer algo así?", "No me lo creo", escribieron, cuestionando incluso la veracidad de su relato médico.

Ante esto, Valentina compartió que ha hecho cambios radicales en su estilo de vida para poder seguir adelante. "Estoy con medicamentos, inhalador, dejé de fumar… y está cañón", confesó. Actualmente, su rutina incluye fisioterapia pulmonar constante y cuidados médicos estrictos para evitar complicaciones mayores.

Más allá de la polémica, la historia de Valentina Gilabert reabrió el debate sobre las secuelas invisibles de la violencia, el proceso real de recuperación y la presión que enfrentan las figuras públicas para cumplir con expectativas ajenas. Su testimonio dejó claro que sanar no siempre es lineal y que, en muchos casos, sobrevivir también implica aprender a respirar de nuevo.