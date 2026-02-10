¡Qué coincidencia! Novios ven su boda interrumpida por otra… durante el show de Bad Bunny; así reaccionaron

El domingo pasado Bad Bunny se presentó en el medio tiempo del Super Bowl dando un show en donde dio referencias a la cultura latina y pidió un alto al odio y discriminación que reciben especialmente los migrantes en Estados Unidos.

Además del poderoso mensaje que dio en su espectáculo, Bad Bunny sorprendió a muchos cuando en su show aparecieron una pareja en una boda, poco después se supo que este enlace matrimonial era real e incluso los recién casados ya le dieron las gracias al puertorriqueño.

Y a raíz de toda la conversación en redes sociales que ha traído el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, se han hecho virales varios videos, uno de ellos fue el de una pareja que estando en su boda transmitió el show

Novios transmiten medio tiempo de Bad Bunny en su boda

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se ve a unos novios disfrutando de la fiesta de su boda, pero lo que llamó la atención es que durante uno de los momentos que han destacado en redes es que la pareja decidió pasar el show de Bad Bunny en el Super Bowl en su día especial.

Todo parecía muy tranquilo mientras los recién casados veían a Bad Bunny, pero esto cambió de un momento a otro cuando en la pantalla se mostró que en el show de medio tiempo había una pareja casándose.

De inmediato la pareja se sorprendió y se tomaron de las manos, para simular que ellos también estaban frente al altar. Tras acabarse la escena en donde se ve el enlace matrimonial, la pareja se da un tierno beso.

Internautas reaccionan al video

El video se hizo viral y como era de esperarse varios internautas no tardaron en dejar comentarios, la mayoría de ellos felicitando a los recién casados.

“Felicidades a la feliz pareja”.

“Fue increíble. Yo hubiera llorado”.

“Qué loco, qué clase de coincidencia. Felicidades a los novios”.

“¿Cómo diablos estuviste en la boda y en el estadio al mismo tiempo?”.

