Kelly Medanie anuncia que su bebé Aura murió poco después de nacer

La modelo y creadora de contenido Kelly Medanie conmovió a sus seguidores al revelar que su bebé Aura falleció poco después de nacer. La influencer, conocida como “La Kelly” y participante de programas como Acapulco Shore, recurrió a TikTok para compartir entre lágrimas su experiencia y explicar que su ausencia en redes sociales se debía al duelo por la pérdida.v

“Estuve embarazada, lo saben. Tuve mi bebé conmigo. Desafortunadamente ella en este plano estuvo muy poco tiempo, conmigo y mi pareja”, expresó la regiomontana, visiblemente afectada. Kelly relató que tanto ella como su novio tomaron todos los cuidados necesarios durante la gestación y que se esforzaron al máximo para garantizar la salud de su hija: “Hicimos todo lo posible porque ella estuviera bien. Yo me cuidé cien por ciento, fui a todos los chequeos”. Diagnóstico de alto riesgo y complicaciones

A los cuatro meses de embarazo, Kelly recibió un diagnóstico desfavorable que marcó un embarazo de alto riesgo. A pesar de los posibles riesgos, la pareja decidió continuar con la gestación y mantener la esperanza. La modelo reveló que durante la espera tuvo que inyectarse medicamentos en el abdomen para asegurar que el oxígeno llegara adecuadamente a su hija.

Tras el nacimiento, la pequeña permaneció internada en una incubadora, y Kelly pudo visitarla y cargarla diariamente: “Con el dolor de mi corazón les cuento que conocí a mi bebé, la visitaba a diario, ella estaba en la incubadora, tuve el honor de poder cargarla, igual que mi novio”, compartió.

Kelly también mencionó que su experiencia le permitió empatizar con muchas mujeres que han pasado por situaciones similares, aunque aclaró que no desea recibir comentarios al respecto en redes sociales.

La creadora de contenido expresó que Aura dejó una profunda huella en sus corazones:

“Siempre vamos a tener su aura en nuestros corazones, creo plenamente que ella vino a completar una misión. Estoy en paz y sé que ella también está en paz y con Dios”, dijo entre lágrimas.

En enero de 2026, Kelly decidió abrir su corazón al público, compartiendo la noticia del fallecimiento de su hija y detallando los desafíos que enfrentó desde el inicio de su embarazo. Su mensaje busca honrar la memoria de Aura, transmitir su fortaleza y paz, y compartir un momento de vulnerabilidad con sus seguidores, dejando claro que su bebé siempre tendrá un lugar en su vida y en la de su familia.