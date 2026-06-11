Mundial 2026: Elefante predice ganador del partido entre México y Sudáfrica

Este jueves 11 de junio inicia el Mundial 2026 y el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, se disputará en el Estadio Ciudad de México, razón por lo que ya hay varios pronósticos sobre quién resultará ganador.

Africam Safari de Puebla no se quiso quedar atrás y difundió un video en el que mostró una dinámica con elefantes para hacer una predicción de cuál será el equipo que se irá a casa con el triunfo.

Elefante predice ganador del partido entre México y Sudáfrica

Elefante predice ganador en partido entre México y Sudáfrica. Especial

En la cuenta oficial del Instagram de Africam Safari Puebla fue dónde hicieron público el clip en donde se muestra a tiernos mamíferos en su hábitat.

En nuestra #AlineacionSalvaje ya tenemos un pronóstico! Uno de nuestros gigantes favoritos eligió quién cree que se llevará la victoria. ¿Estás de acuerdo con este gran experto?”, escribieron en la publicación junto al video.

Los responsables del lugar pusieron una ‘cancha’ dibujada con hierbas sobre el terreno, con dos costales al centro, cada uno con una bandera de los equipos de México y Sudáfrica.

Elefante predice ganador en partido entre México y Sudáfrica. Especial

Uno de los elefantes primero tiró uno de los palos colocados en el campo y se recargó unos instantes en un monte de tierra, pero prontó se acercó al costal con la bandera de México y comenzó a comer de él. En tanto, lanzó con su trompa el costal del adversario.

Con la acción anterior, el elefante dio el pronóstico de que México resultará ganador en este partido inaugural del Mundial 2026.

Usuarios enloquecen con el pronóstico

Seguidores de la cuenta de Africam Safari se conmovieron por el clip publicado de los elefantes dando el pronóstico del vencedor en el partido de hoy.

Entre los comentarios se lee:

Qué hermosos.

Qué ternura.

Ellos sí saben.

Y el muy hermoso, primero se refrescó su pancita.

Qué belleza.

De acuerdo con el experto.

Esa cancha ni el Estadio Azteca la tiene, está padrísima.

Te amo, Africam .

Animales famosos con predicciones en Mundiales

Los animales que realizan predicciones de resultados futbolísticos se han convertido en una tradición curiosa de los Mundiales. El más famoso de todos fue el pulpo Paul, que alcanzó fama mundial durante Sudáfrica 2010 al acertar los resultados de los siete partidos de Alemania y la final entre España y Países Bajos. Su impresionante racha de aciertos lo convirtió en una celebridad internacional y en el referente de todos los animales oráculo que surgieron después.

Tras el éxito de Paul, varios Mundiales y torneos internacionales presentaron nuevos animales predictores. Entre los más conocidos destacan Aquiles, un gato blanco que fue el oráculo oficial del Mundial de Rusia 2018; Taiyo, una nutria que ganó notoriedad en Qatar 2022 por anticipar algunas sorpresas; y Shaheen, un camello que representó la tradición y cultura catarí durante ese torneo.

A lo largo de los años también aparecieron otros animales como mapaches, tortugas, pingüinos, focas, loros, chimpancés y hasta hipopótamos, aunque ninguno logró el mismo impacto mediático ni la efectividad atribuida a Paul. De cara al Mundial 2026 han surgido nuevos candidatos, entre ellos Paco, un ajolote mexicano que busca continuar esta tradición.

Aunque no existe evidencia científica de que estos animales puedan predecir resultados deportivos, sus pronósticos se han convertido en una parte divertida del folclore futbolístico, generando expectación, memes y conversación entre aficionados de todo el mundo.