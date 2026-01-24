Joven abandona a su madre adoptiva y vuelve con quien la dejó al nacer

Un video que circula en redes sociales ha generado intensas reacciones luego de mostrar el momento en que una joven decide dejar a su madre adoptiva para regresar con su madre biológica, quien la abandonó al nacer. En las imágenes se escucha a una mujer explicar que acudió acompañada por elementos policiales para dar constancia legal de la entregade la menor, con el objetivo de deslindarse de cualquier responsabilidad futura.

El material fue compartido desde la cuenta @pepevillegas71 y muestra a la joven de pie frente a la mujer que la crió, mientras una voz narra el contexto del acto. La escena, breve pero cargada de simbolismo, fue suficiente para detonar un amplio debate en plataformas digitales.

¿Qué dijeron de Alejandra?

En la descripción del video se explica que la joven se llama Alejandra y que fue entregada en adopción desde el momento de su nacimiento. Durante años fue criada, educada y protegida por su madre adoptiva, quien según el relato invirtió esfuerzo, tiempo y dedicación en su formación, construyendo un lazo profundo de amor maternal.

De acuerdo con la publicación, tras pasar muchos años sin contacto, Alejandra logró reencontrarse con su madre biológica. Luego de ese acercamiento, tomó la decisión de irse a vivir con ella, dejando atrás el hogar donde creció. Esta determinación provocó tristeza en la familia adoptiva, que asegura haberla recibido y cuidado con cariño desde pequeña.

#LIVEMonetization #PaidPartnership ♬ sonido original - Pepe Villegas @pepevillegas71 Se llama Alejandra y desde que nació fue dada el adopción por su mamá, ha pasado el tiempo y después de muchos años, de haber sido criada y educada por su mamá que la adoptó, que con esfuerzos y dedicación le vio crecer, creando un amor de madre e hija, que derramó lágrimas y sudor por mantenerla, hoy, hoy, hoy... Ella se reencuentra con la mujer que la abandonó, con la que no ha convivido y... ¡Se va con ella sin importar la tristeza que deja a la familia que la adoptó con amor! ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien o mal? #LIVEIncentiveProgram

El mensaje que acompaña al video subraya el dolor de la madre adoptiva, quien afirma haber derramado "lágrimas y sudor" para sacar adelante a la joven. La decisión final, según el relato, no consideró el impacto emocional que tendría en quienes asumieron su crianza durante años.

Como era de esperarse, el caso dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la legalidad del acto y defendieron los derechos de la madre adoptiva, mientras otros señalaron que los vínculos biológicos suelen pesar emocionalmente, incluso después de una infancia estable.

Entre los comentarios destacan posturas críticas hacia la adopción, reflexiones sobre la identidad y opiniones que anticipan una posible decepción futura. El video, más allá del impacto inicial, reabrió la conversación sobre los lazos familiares, el abandono, el perdón y las decisiones personales que marcan la vida de una persona.