Jocelyn se gradúa tras trabajar como botarga del Dr. Simi y su historia se hace viral

Jocelyn, una joven estudiante, se ha convertido en fuente de inspiración para miles de jóvenes que compaginan trabajo y estudios. La creadora de contenido compartió recientemente un video mostrando su graduación, un momento que simboliza el logro de un sueño alcanzado gracias a su esfuerzo y dedicación.

El clip se volvió viral rápidamente, no solo por la emoción del momento, sino por la historia de superación que hay detrás. Jocelyn tuvo que trabajar mientras estudiaba para costear sus estudios, y lo hizo de una manera poco convencional: como botarga del Dr. Simi en una farmacia. Su labor consistía en bailar en la calle y atraer clientes a la sucursal, una actividad que requiere energía, paciencia y carisma.

A través de sus redes sociales, la joven compartió su agradecimiento:

“Gracias a Dios por terminar una etapa más en mi vida, gracias a mis papás que estuvieron conmigo a lo largo de todo este trayecto llevándome por un camino para ser una mejor mujer, independiente y capaz de cualquier cosa. Terminé una etapa para comenzar nuevas cosas que vienen en mi vida, gracias gracias gracias!” escribió emocionada.Reconocimiento académico y viralidad

Jocelyn no solo culminó su carrera en la Universidad Autónoma de Coahuila, sino que lo hizo como una de las mejores alumnas de su generación. Su desempeño académico le permitió ser elegida para dar el discurso de graduación frente a sus compañeros, un honor que se reserva para quienes destacan por su excelencia y dedicación.

El video no tardó en recibir mensajes de felicitación de usuarios de todo el país, pero también de figuras reconocidas. Entre ellos, Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, quien dejó un mensaje celebrando su esfuerzo: "Felicidades por tu graduación". Este mensaje destacó especialmente, pues representa el reconocimiento de su jefe y de la persona que lidera la empresa donde trabajó como botarga.

La historia de Jocelyn se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, mostrando que, con disciplina y determinación, es posible alcanzar metas académicas mientras se enfrentan desafíos laborales. Su experiencia demuestra que incluso los trabajos menos convencionales pueden convertirse en escalones hacia el éxito.

Gracias a su esfuerzo y pasión, Jocelyn culmina esta etapa con orgullo y reconocimiento, dejando claro que la dedicación y la constancia siempre dan frutos. Su historia ya inspira a muchos estudiantes a no rendirse, recordándoles que cualquier meta es alcanzable, sin importar las dificultades del camino.