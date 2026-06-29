SCJN 'batea' a Fofo Márquez; rechaza atraer amparo contra su condena de 17 años

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso del amparo promovido por el llamado influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, alias Fofo Márquez, con el que impugna una sentencia de 17 años y seis meses de prisión, al resultar penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

En la sesión de este martes, con siete votos en contra y los votos a favor de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, se resolvió la Solicitud de la Facultad de Atracción 622/2026, formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para conocer del juicio de amparo directo 489/2025.

El origen del caso: La agresión en Naucalpan

Con este proceso, Fofo Márquez busca eliminar la condena que se le impuso al ser encontrado responsable de feminicidio en grado de tentativa, en contra de una mujer, identificada como Edith 'N', en marzo de 2024.

Fofo Márquez fue sentenciado a más de 17 años de prisión. Archivo

De acuerdo con los antecedentes de este caso, en esa ocasión la víctima golpeó con su vehículo el espejo retrovisor del auto de Márquez, quien, en respuesta, le propinó una golpiza a la conductora, a quien pateó cuando se encontraba en el piso.

El agresor huyó del estacionamiento del centro comercial, en Naucalpan, en donde ocurrieron los hechos, y posteriormente fue detenido por autoridades del Estado de México.

¿Por qué el Tribunal quería que la Suprema Corte atrajera el caso?

En su petición, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitó a la SCJN atraer el caso para resolver qué criterios deben considerar las personas juzgadoras, en materia penal, para determinar si una agresión violenta contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio.

El Colegiado estimó que este asunto podría reunir los requisitos de interés y trascendencia, ante a la naturaleza del delito, la relevancia constitucional de los temas de violencia de género, la amplia difusión mediática y el debate público que generó esta agresión, para ser atraído por la Corte, pero tal petición fue rechazada por mayoría.

Actualmente, Márquez cumple la sentencia que se le impuso de 17 años y medio de prisión, así como una multa de 36 mil 400 pesos para tratamiento terapéutico, privado de su libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Molino de Flores” en el municipio de Texcoco.